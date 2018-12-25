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Казахстан планирует продавать бензин в Беларусь

26.12.2018 18:14 — Новости Экономики | Tut.by  
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Министерство энергетики Казахстана ведет переговоры с Арменией и Беларусью по поставкам своего бензина. Об этом заявил глава ведомства Канат Бозумбаев, передает LS.

По словам министра, перечисленные страны проявляют интерес к сотрудничеству с Казахстаном по поставкам топлива.

«Сейчас обсуждаем вопрос с Арменией и Беларусью. Они проявили желание покупать казахстанский бензин. Поэтому это мы обсуждаем со странами — членами ЕАЭС», — сказал он.

Кроме того, Казахстан рассчитывает с февраля 2019 года начать экспорт топлива в Кыргызстан.

Концерн «Белнефтехим» обсуждает возможность импорта автобензина из Казахстана с целью дозагрузки вторичных процессов на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), его продажа на внутреннем рынке не планируется, уточнила interfax.by пресс-секретарь концерна Марина Костюченко. При этом потребности внутреннего рынка в автотопливе будут обеспечиваться за счет собственной переработки.

Власти Казахстана намерены начать экспорт бензина для недопущения затоваривания рынка после модернизации трех НПЗ республики. В 2019 году Казахстан сможет экспортировать 1,2 млн тонн.

В октябре Казахстан и Россия подписали протокол о внесении изменений в соглашение о взаимодействии в топливно-энергетическом комплексе. Поправки касались снятия эмбарго на поставки казахстанского бензина в страны СНГ.

 
 
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«Белнефтехим» обсуждает возможность импорта автобензина из Казахстана с целью дозагрузки вторичных процессов на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), его продажа...
 
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