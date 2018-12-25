«Экономика на пальцах». Конец сказки, или Закат уникальной белорусской экономической модели

Программа появится в прямом эфире 27 декабря в 15.25.

Трансляция будет доступна на YouTube-канале TUT.BY и на странице Facebook .

Конец 2018 года похож на страшную сказку. А ведь ничто не указывало на то, что перед лидером Беларуси встанет во весь рост непростой выбор !

Конечно, этот год нельзя было назвать успешным. Начало приходить понимание, что модернизация фактически провалилась и предприятия деревообработки не стали локомотивом экономики.

Скромный рост ВВП был восстановительным, циклическим, после спада предыдущих лет. На новую индустриализацию нет денег, а очень скоро очередные выборы президента, на которые надо с чем-то идти.

В 2019 году придется немало заплатить по внешнему долгу, что также не добавляет оптимизма. Надежда была на Россию, которая, как обычно, могла подставить плечо. Но случилась «бурная дискуссия» в Питере, и вот уже вместо приятного Рождества мы имеем непростые переговоры в Кремле и непрозрачные намеки российских депутатов о воссоединении.

Автор программы «Экономика на пальцах» Сергей Чалый считает, что мы наблюдаем закат уникальной белорусской экономической модели, которой долгие годы так гордились белорусские власти. Возможно, мы живем во время смены эпохи, мы находимся на важной исторической развилке. И выбор, который сделает президент, определит наше будущее на долгие десятилетия.

Об этом подробнее в «Экономике на пальцах» будем рассуждать 27 декабря в 15.25 в прямом эфире TUT.BY. Помогать Сергею будет главный редактор политико-экономического блока новостей портала Ольга Лойко.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора программы.