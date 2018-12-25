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«Экономика на пальцах». Конец сказки, или Закат уникальной белорусской экономической модели
26.12.2018 21:07 — Новости Экономики | Tut.by
Программа появится в прямом эфире 27 декабря в 15.25.
Конец 2018 года похож на страшную сказку. А ведь ничто не указывало на то, что перед лидером Беларуси встанет во весь рост
Конечно, этот год нельзя было назвать успешным. Начало приходить понимание, что модернизация фактически провалилась и предприятия деревообработки не стали локомотивом экономики.
Скромный рост ВВП был восстановительным, циклическим, после спада предыдущих лет. На новую индустриализацию нет денег, а очень скоро очередные выборы президента, на которые надо с чем-то идти.
В 2019 году придется немало заплатить по внешнему долгу, что также не добавляет оптимизма. Надежда была на Россию, которая, как обычно, могла подставить плечо. Но случилась
Автор программы
Об этом подробнее в «Экономике на пальцах» будем рассуждать 27 декабря в 15.25 в прямом эфире TUT.BY. Помогать Сергею будет главный редактор политико-экономического блока новостей портала Ольга Лойко.
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В очередной программе Сергей Чалый расскажет страшную сказку о завершающемся 2018-м году.
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