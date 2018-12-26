От «Мотовелозавода» до офшора. Что ожидает белорусско-китайский парк «Великий камень»

Количество резидентов Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень» под Минском за текущий год увеличилось в два раза — до 41 компании. За ближайшие два года планируется этот показатель увеличить до 100 и приступить к застройке второй очереди парка, которая предполагает создание настоящего наукограда. При этом не исключено, что все это может существовать в условиях индустриального офшора.





«Уходящий год был очень насыщенным и плодотворным для парка „Великий камень“. С начала года резидентов стало вдвое больше и география инвесторов расширяется», — заявил глава госучреждения «Администрация Китайско-Белорусского индустриального парка «Индустриальный парк «Великий камень» Александр Ярошенко, вручая свидетельства 40 и 41-му резидентам парка. Из них проекты с участием китайского капитала — в 24 случаях.



40-м резидентом «Великого парка» стала китайская компания «Юньчжи Текнолоджи», которая специализируется на производстве светодиодных прозрачных экранов и моноблоков LED. Основная сфера применения LED-экранов — оформление сцен и выставок, масштабных спортивных соревнований. Под Минском компания намерена создать сборочное производство. Объем инвестиций в проект составит 3,2 млн долларов. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2021 год.



«Китайско-Белорусский Высокотехнологичный аэрокосмический центр исследований и разработок» будет вести в парке научно-исследовательскую деятельность в сфере космических технологий. Его учредителем является Китайская аэрокосмическая корпорация. Объем инвестиций составит 2 млн долларов.

По словам Ярошенко, значимым для парка стало то, что в 2018 году появились предприятия, которые стали выпускать продукцию в парке. Речь идет о компаниях «МАЗ-Вэйчай», «Чэнду Синьджу Шелковый Путь Развитие», «Флюенс Технолоджи Груп», «Леванта Групп» и «Ассомедика». Еще 7 компаний арендовали офисы для организации R&D центров и научно-исследовательской работы.





В высокой степени готовности находятся 5 производственных проектов. Они могут начать практическую деятельность в 1 полугодии 2019 года.





Впрочем, первого заместителя гендиректора «Компания по развитию индустриального парка» Кирилла Коротеева тревожат темпы возведения объектов.





— Возникают сложности с регистрацией, сдачей сетей газа и так далее, — говорит он. — Недавно состоялось большое совещание по проблемам и развитию строительного комплекса с участием президента. Мы также готовили предложения и, к сожалению, их получилось немало.

В 2017 года первые корпуса парка под Смолевичами возвела китайская компания «Чайна Мэрчантс». Были открыты логистический комплекс, бизнес-центр и крупный выставочный центр. Последний пока, по большому счету, пустует.





— Этот вопрос сейчас обсуждается. В частности, мы предложили передать его в управление Белорусской торгово-промышленной палате. Плюс летом 2019 года мы хотим провести на этой площадке крупный инвестфорум, посвященный «Шелковому пути». Значит, центр надо будет немного модернизировать, потому что он предназначен для выставочной деятельности. Если сейчас запускать выставки, то потом будет сложно перепрофилировать под форум. А мы хотим провести его именно в «Великом камне». Поэтому есть нюансы. Но думаю, со временем все войдет в привычную колею, — пояснил TUT.BY Коротеев.

«Евроопт» и ОМА затоварили склады в китайско-белорусском «Великом камне»





Освоение второй очереди застройки парка

Прогнозируется, что к концу 2020 года в Китайско-белорусском индустриальном парке будет от 70 до 100 резидентов с объемом заявленных инвестиций 2−2,5 млрд долларов.



В «Великом камне» в настоящее время реализуются проекты за счет технико-экономической помощи Китая. «Недавно мы начали строительство центра трансформаций научно-технических достижений. Заложен камень в основу жилого дома для наших резидентов», — отметил Ярошенко.

— 70 резидентов — это программа минимум, 100 — это оптимистический сценарий, — говорит Коротеев. — Надеюсь, что привлеченные инвестиции через 2 года достигнут 900 млн долларов. Сейчас по итогам 2018 года будет порядка 430 млн долларов. Из них около 200 млн долларов — вложения в развитие инфраструктуры, 225 млн — это инвестиции резидентов.





В 2018 году немецкая группа Duisburger Hafen, которая управляет портом Дуйсбурга, стала миноритарным акционером компании по развитию «Великого камня». Они хотят возвести на территории второй очереди освоения парка логистический центр, железнодорожный терминал по обработке грузов и мощности так называемой производственной логистики (расфасовка, упаковка, маркировка, комплектация, совершение финишных производственных операций, дистрибуция).

31,16% акций «Компании по развитию индустриального парка» находится в управлении госучреждения «Администрация Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень», 0,84% — Duisburger Hafen. Акционерами с китайской стороны являются China Merchants Group, машиностроительная корпорация «Синомач», «Китайская корпорация инжиниринга САМС» и Харбинская инвестиционная группа.





На днях же в «Великом камне» прошел завершающий этап международного конкурса на градостроительную концепцию второй очереди строительства индустриального парка. В финале рассматривались работы двух проектных компаний: голландской Royal Haskoning DHV и американской AECOM. Победитель будет работать совместно с белорусско-китайской экспертной группой, которая в целом определяет направления развития парка.



Изображение предоставлено «Компанией по развитию индустриального парка»

В целом площадь второго этапа составляет 3,3 тысячи гектаров. Но застройка будет вестись постепенно, путем выделения отдельных территорий. Связано ли привлечение международных проектировщиков с тем, что ключевым резидентом на втором участке станет «Дуйспорт»?



Изображение предоставлено «Компанией по развитию индустриального парка»

— На самом деле предполагается комплексная застройка: так есть жилые и рекреационные зоны, административная и промышленности застройка, логистика, зоны для научно-исследовательских проектов, — говорит Кирилл Коротеев. — Проект «Дуйспорта» уже учтен в предложенных концепциях, но он будет якорным лишь в своей промышленно-логистической зоне. Соответственно, и инфраструктура будет создаваться последовательно — например, сначала в зоне железнодорожного терминала. С учетом только начавшейся работы в данном направлении и различия в предложенных концепциях, сложно говорить о стоимости инфраструктуры данного этапа, но в любом случае это не менее 1 млрд долларов — только базовая инженерно-транспортная инфраструктура, без зданий и сооружений.

Быть ли под Смолевичами индустриальному офшору…

Впрочем, много будет зависеть от правового режима, в котором продолжит существовать «Великий камень». Нынче резиденты парка имеют различные налоговые преференции, но недавно посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый рассказал об идее создания в парке «индустриального офшора». Такую формулировку, по его словам, подсказал Михаил Мясникович. Рудый пояснил, что «подсмотрел» идею во Вьетнаме. Там возле Хошимина тоже есть китайский индустриальный парк, который без пошлин продает свою продукцию на рынок КНР. Офшор, который предлагает дипломат, будет похож на статус Гонконга в Китае. То есть парк должен остаться белорусским, но с особым статусом, чтобы самостоятельно заключать соглашения о свободной торговле с ЕАЭС, ЕС, КНР и другими.





— Идея свободного выхода на другие рынки, и в первую очередь Китай, рассматривалась достаточно давно, вопрос только в способах ее реализации, — комментирует Коротеев. — С китайскими партнерами достигнута принципиальная договоренность по данному направлению, что было закреплено решениями, принятыми на последнем заседании Белорусско-Китайского комитета по сотрудничеству в ноябре этого года. Теперь необходимо выработать юридически правильный механизм реализации, а здесь гораздо сложнее с учетом международных соглашений ЕАЭС, ВТО и прочих. Поэтому и скептиков много, и вопрос движется не так быстро. Но есть определенные идеи, поэтому после новогодних и рождественских праздников мы планируем активней взяться за данное направление.

… и «Мотовелозаводу»?

Осенью директор ООО «Мотовелозавод» Николай Ладутько предложил правительству перенести производство велосипедов и мотоциклов из Минска в парк «Великий камень» под Смолевичами. В качестве примера он привел Китай, где государство поддержало одного из старейших производителей велосипедов под брендом «Голубой Аист», находившегося в критическом положении. По словам Ладутько, если завод не поддержать, то ему будет очень тяжело конкурировать на рынке, а льготные условия работы в парке — «нормальные условия для работы промышленного предприятия». Ладутько и ранее просил госорганы перенести производство в «Великий камень», но решение на этот счет так и не было принято.





— Все оставшиеся земли промышленного назначения на участке первого этапа строительства парка уже распределены. Практически на каждый участок по два потенциальных инвестора, просто данные проекты в разной степени проработки. Например, ведутся переговоры по субпаркам Китайской аэрокосмической корпорации, Чэнду-Европейского промышленного субпарка, кто-то еще ищет финансирование под свой проект. Точно также зарезервирован на определенный срок участок для возможного переноса «Мотовелозавода». Необходимый участок подобран с учетом их технических потребностей. Сейчас, как я понимаю, обсуждаются вопросы финансирования проекта, — резюмировал Кирилл Коротеев.























