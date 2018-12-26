ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Изготавливаем торты и другие кондитерские изделия без государственной регистрации в качестве ИП

27.12.2018 — Новости Экономики | Светлы шлях  
Размер текста:
A
A
A
«Изготавливаем торты и другие кондитерские изделия без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя»

Изготавливаем торты и другие кондитерские изделия без государственной регистрации в качестве ИП
Основные нормативно-правовые документы регулирующие порядок осуществления деятельности:

  • Указ Президента Республики Беларусь от 19.09.2017 № 337 «О регулировании деятельности физических лиц» (далее – Указ № 337);
  • глава 35 Налогового кодекса Республики Беларусь;
  • Решение Гродненского областного Совета депутатов от 14.05.2018 № 20 «О едином налоге с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц» (при осуществлении деятельности на территории Гродненской области).

1 ШАГ

определяем вариант осуществления деятельности:

1 вариант

 

2 вариант

 

продажа самостоятельно изготовленных хлебобулочных и кондитерских изделий

на торговых местах на рынках и (или) в иных установленных местными исполнительными и распорядительными органами местах

 

закупка продуктов и приготовление пищи в домашних хозяйствах граждан

 

Данный вид деятельности включает в себя:

самостоятельное изготовление физическими лицами хлебобулочных и кондитерских изделий по заказам граждан у себя на дому с их дальнейшим отпуском (реализацией) заказчику со своего домашнего адреса либо доставкой заказчику на дом, а также изготовление их на дому у заказчика.

 

Cтавка единого налога за месяц

 

Cтавка единого налога за месяц

г. Гродно – 36 руб.

г. Лида – 31 руб.

г. Волковыск, Новогрудок, Слоним, Сморгонь – 25 руб.

иные населенные пункты области – 23 руб.

г. Гродно – 21 руб.

г. Лида – 18 руб.

г. Волковыск, Новогрудок, Слоним, Сморгонь – 18 руб.

иные населенные пункты области – 18 руб.

 

2 ШАГ

до начала осуществления деятельности необходимо подать в налоговый орган по месту жительства письменное уведомление - указав в нем:

  • вид деятельности
  • вид товара
  • период и место осуществления деятельности

3 ШАГ

до начала осуществления деятельности произвести уплату единого налога.

Сумма единого налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется и предъявляется налоговым органом на основании поданного письменного уведомления. 

Примечание:

В документе об уплате единого налога плательщику необходимо указать:

  • вид деятельности
  • вид реализуемых товаров
  • период осуществления деятельности
  • место осуществления деятельности

Документ об уплате налога хранится в месте осуществления деятельности и предъявляется по требованию налоговых органов.

Что нужно знать

  • деятельность должна осуществляться самостоятельно без привлечения других лиц
  • порядок приема наличных денежных средств и ведения учета не установлен
  • уплата единого налога производится ежемесячно и только за те месяцы, в которых деятельность осуществляется

Единый налог исчисляется с применением коэффициента 0,5 в случае осуществления розничной торговли менее 15-ти дней в течение месяца на:

  • торговых местах
  • выставках-продажах
  • ярмарках
  • в развозной и разносной торговле

Ставка единого налога снижается на:


Процент снижения

Категория плательщиков

Основание для применения льготы

20 процентов

для плательщиков, достигших общеустановленного пенсионного возраста

документ, удостоверяющий личность, в котором указан возраст

20 процентов

для плательщиков-инвалидов

удостоверение инвалида или пенсионного удостоверение, содержащего данные о назначении его владельцу соответствующей группы инвалидности и сроке, на который она установлена

20 процентов

для плательщиков-родителей (усыновителей) в многодетных семьях с тремя и более детьми в возрасте до восемнадцати лет

документ, удостоверяющий личность, и удостоверение многодетной семьи

20 процентов

для плательщиков – родителей (усыновителей), воспитывающих детей-инвалидов в возрасте до восемнадцати лет

документ, удостоверяющий личность, и удостоверение ребенка-инвалида.

45 процентов

для плательщиков имеющих права на снижение одновременно по нескольким основаниям, указанным выше

 

100 процентов

для плательщиков – родителей (усыновителей), являющихся инвалидами I и II группы и воспитывающих несовершеннолетних детей и (или) детей, получающих образование в дневной форме получения образования, при условии, что супруг (супруга) плательщика также является инвалидом I или II группы

удостоверение инвалида или пенсионное удостоверение, содержащие данные о назначении их владельцам соответствующей группы инвалидности, копия свидетельства о рождении ребенка и (или) справки (ее копии) о том, что ребенок является обучающимся и получает образование в дневной форме получения образования.

 

Следует знать

При выявлении налоговыми органами факта осуществления деятельности без уплаты единого налога возникает обязанность уплатить единый налог по действующей ставке. При повторном нарушении правонарушитель обязан произвести уплату единого налога, исчисленного налоговым органом с применением коэффициента 5 или, другими словами, ставка единого налога будет умножена на 5.

Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Сморгонскому району 

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Изготавливаем торты и другие кондитерские изделия без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя»
 
Новости дня
Новости экономики
 
Боремся с "серой", "черной"... неофициальной заработной платой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Заря над Неманам
Светлы шлях
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика