Изготавливаем торты и другие кондитерские изделия без государственной регистрации в качестве ИП

продажа самостоятельно изготовленных хлебобулочных и кондитерских изделий на торговых местах на рынках и (или) в иных установленных местными исполнительными и распорядительными органами местах

закупка продуктов и приготовление пищи в домашних хозяйствах граждан Данный вид деятельности включает в себя: самостоятельное изготовление физическими лицами хлебобулочных и кондитерских изделий по заказам граждан у себя на дому с их дальнейшим отпуском (реализацией) заказчику со своего домашнего адреса либо доставкой заказчику на дом, а также изготовление их на дому у заказчика.