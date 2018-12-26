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Боремся с "серой", "черной"... неофициальной заработной платой
27.12.2018 — Новости Экономики | Светлы шлях
Многие знают такое выражение, как "белая" заработная плата (далее - зарплата). Слышали также о "черных", "серых" и зарплатах "в конверте".
При официальном трудоустройстве работник имеет не только право на своевременное и в полном объеме получение "белой" зарплаты, но и все права, предусмотренные трудовым законодательством (право на пособия по временной нетрудоспособности, по уходу за ребенком, пособия по беременности и родам, пособия по безработице и другие виды выплат социального обеспечения) а также включение периода работы у нанимателя в его трудовой стаж, уплату работодателем страховых взносов и т.д.
Под "серой", "черной" зарплатами и зарплатой "в конверте" понимаются формы оплаты труда работников, операции по которым не отражаются в регистрах бухгалтерского учета и не оформляются документально субъектами хозяйствования. То есть наниматель выплачивает работнику вознаграждение сверх суммы зарплаты, установленной организацией согласно штатному расписанию, без его документального оформления, либо наниматель принимает на работу работника по устной договоренности (без оформления необходимых документов), и все выплаты за выполняемую работу субъект хозяйствования производит минуя документальное оформление (из рук в руки), и соответственно без начисления и уплаты страховых платежей и подоходного налога с физических лиц. Следует еще раз обратить внимание на то, что, получая заплату "в конверте", работник лишается многих прав и социальных гарантий, предусмотренных трудовым законодательством. Более того, существует риск не получить такую зарплату вообще. Пожаловаться на работодателя в этом случае можно, но получить обещанную зарплату - практически невозможно.
Несмотря на проводимые государственными органами мероприятия по пресечению выплаты заработной платы "в конверте", данная проблема актуальна и на сегодняшний день.
Следует отметить, что выплата зарплаты "в конверте" - это один из элементов целого комплекса серьезных нарушений в деятельности субъекта хозяйствования. Если у организации появляются неучтенные наличные денежные средства, которыми в том числе можно выплачивать зарплату "в конверте", это свидетельствует о наличии источника (источников) получения неучтенных наличных денег, возникновение которых неразрывно связано с нарушениями законодательства в сфере налогообложения, в результате - в бюджет нашей страны не поступают значительные суммы денежных средств. Наниматель наряду с получателем такой зарплаты становится участником теневой экономики. Обман государства обходится субъектам хозяйствования дорого: взыскиваются налоги (сборы), другие обязательные платежи в бюджет и пени за несвоевременную их уплату, за уклонение от уплаты налогов виновные лица привлекаются к административной, а в некоторых случаях - к уголовной ответственности.
Кроме мер предупредительного и разъяснительного характера, налоговыми органами проводятся контрольные мероприятия, направленные на выявление нарушений законодательства о труде и занятости населения в части оформления нанимателями трудовых отношений и обеспечения государственного социального страхования работников, а также фактов выплаты физическим лицам доходов без отражения в учете ("в конверте") и уплаты налогов, в том числе зарплаты.
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Многие знают такое выражение, как "белая" заработная плата (далее - зарплата). Слышали также о "черных", "серых" и зарплатах "в конверте".
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