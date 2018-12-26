Многие знают такое выражение, как "белая" заработная плата (далее - зарплата). Слышали также о "черных", "серых" и зарплатах "в конверте".



Так, под "белой" зарплатой принято понимать официально выплачиваемые работнику доходы. Такое необычное название никак не связано с цветом купюр или монет, его дали зарплате из-за того, что наниматель при ее начислении исчисляет налоги и обязательные платежи (взносы по государственному социальному и пенсионному страхованию, в том числе по профессиональному пенсионному страхованию, по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и при выплате производит удержание сумм в соответствии с законодательством (подоходный налог с физических лиц, страховой взнос на пенсионное страхование). Все операции, связанные с начислением и выплатой зарплаты, отражаются в регистрах бухгалтерского учета нанимателя и документально подтверждены.

При официальном трудоустройстве работник имеет не только право на своевременное и в полном объеме получение "белой" зарплаты, но и все права, предусмотренные трудовым законодательством (право на пособия по временной нетрудоспособности, по уходу за ребенком, пособия по беременности и родам, пособия по безработице и другие виды выплат социального обеспечения) а также включение периода работы у нанимателя в его трудовой стаж, уплату работодателем страховых взносов и т.д.

Под "серой", "черной" зарплатами и зарплатой "в конверте" понимаются формы оплаты труда работников, операции по которым не отражаются в регистрах бухгалтерского учета и не оформляются документально субъектами хозяйствования. То есть наниматель выплачивает работнику вознаграждение сверх суммы зарплаты, установленной организацией согласно штатному расписанию, без его документального оформления, либо наниматель принимает на работу работника по устной договоренности (без оформления необходимых документов), и все выплаты за выполняемую работу субъект хозяйствования производит минуя документальное оформление (из рук в руки), и соответственно без начисления и уплаты страховых платежей и подоходного налога с физических лиц. Следует еще раз обратить внимание на то, что, получая заплату "в конверте", работник лишается многих прав и социальных гарантий, предусмотренных трудовым законодательством. Более того, существует риск не получить такую зарплату вообще. Пожаловаться на работодателя в этом случае можно, но получить обещанную зарплату - практически невозможно.

Несмотря на проводимые государственными органами мероприятия по пресечению выплаты заработной платы "в конверте", данная проблема актуальна и на сегодняшний день.

Следует отметить, что выплата зарплаты "в конверте" - это один из элементов целого комплекса серьезных нарушений в деятельности субъекта хозяйствования. Если у организации появляются неучтенные наличные денежные средства, которыми в том числе можно выплачивать зарплату "в конверте", это свидетельствует о наличии источника (источников) получения неучтенных наличных денег, возникновение которых неразрывно связано с нарушениями законодательства в сфере налогообложения, в результате - в бюджет нашей страны не поступают значительные суммы денежных средств. Наниматель наряду с получателем такой зарплаты становится участником теневой экономики. Обман государства обходится субъектам хозяйствования дорого: взыскиваются налоги (сборы), другие обязательные платежи в бюджет и пени за несвоевременную их уплату, за уклонение от уплаты налогов виновные лица привлекаются к административной, а в некоторых случаях - к уголовной ответственности.

Кроме мер предупредительного и разъяснительного характера, налоговыми органами проводятся контрольные мероприятия, направленные на выявление нарушений законодательства о труде и занятости населения в части оформления нанимателями трудовых отношений и обеспечения государственного социального страхования работников, а также фактов выплаты физическим лицам доходов без отражения в учете ("в конверте") и уплаты налогов, в том числе зарплаты.

Граждане, располагающие информацией о физических лицах, которые получают заработную плату «в конвертах», а также о недобросовестных работодателях, уклоняющихся от уплаты налогов, смогут сообщить об этом специалистам ИМНС. Звонки принимаются ежедневно, кроме субботы и воскресенья в указанный период с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 16.00 по телефонам: (8-01592) 3-73-22,3-73-27,3- 73-20 (стационарная сеть), или лично обратившись в инспекцию по адресу: г.Сморгонь ул.Советская,1.