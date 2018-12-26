Что ждет рынок новостроек Минска в 2019 году — экспертное мнение

Кредиты не дали рынку упасть

В 2018 году спрос на рынке новостроек Минска поддерживался за счет банковского кредитования. Как и в прошлом году, кредиты оставались доступными, и покупатели активно привлекали их к покупке нового жилья.

— Второй год подряд рынок развивается так, как, в принципе, он и должен развиваться. Доступные и соответствующие темпам поглощения кредиты помогали рынку находиться в равновесном состоянии. Я считаю, что это позитивная тенденция, — уточняет Юрий Жарков.

Правда, немного неразберихи на рынок внесла вступившая в силу с 1 мая этого года Инструкция Нацбанка о порядке предоставления и возврата кредитов. Но большая часть покупателей, которые долго ждали «дна» рынка и благодаря чему формировался отложенный латентный спрос, воспользовались кредитами и успели купить квартиру в 2017 и первой половине 2018 года. Поэтому летом количество желающих привлечь кредиты заметно снизилось, и на рынке наступило характерное сезонное затишье.

В то же время эксперт отмечает, что в июле группа компаний ViVa Invest начала изучать спрос в отношении дома в микрорайоне Сухарево, а уже в августе стало понятно, что спрос превысил ожидания застройщика. В течение двух недель после выхода проектной декларации было реализовано более 60 квартир на начальной стадии строительства.

— Когда на рынок выходят подобные предложения с компактными квартирами эконом-класса, где общая площадь однокомнатных составляет 40 квадратных метров, двухкомнатных — 56, а трехкомнатных 72 квадратных метра, то спрос на них большой. Это говорит о том, что на рынке наблюдается дефицит ликвидного предложения для потребителей, — дополняет Юрий Жарков.