Кочанова встретилась с главой Администрации президента РФ. Подписали меморандум о сотрудничестве

В Москве состоялась встреча руководителей администраций президентов России и Беларуси. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Наталья Кочанова и Антон Вайно подписали Меморандум о сотрудничестве между Администрацией президента Российской Федерации и Администрацией президента Республики Беларусь.

«Документ предусматривает активное взаимодействие по вопросам государственной службы и подготовки кадров, обмен опытом в области нормотворческой деятельности и юридической экспертизы, проведение консультаций в сфере информационно-коммуникационных технологий», — говорится в сообщении.

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