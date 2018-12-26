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Кочанова встретилась с главой Администрации президента РФ. Подписали меморандум о сотрудничестве
27.12.2018 12:20 — Новости Экономики | Tut.by
В Москве состоялась встреча руководителей администраций президентов России и Беларуси. Об этом
Наталья Кочанова и Антон Вайно подписали Меморандум о сотрудничестве между Администрацией президента Российской Федерации и Администрацией президента Республики Беларусь.
«Документ предусматривает активное взаимодействие по вопросам государственной службы и подготовки кадров, обмен опытом в области нормотворческой деятельности и юридической экспертизы, проведение консультаций в сфере информационно-коммуникационных технологий», — говорится в сообщении.
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Наталья Кочанова и Антон Вайно подписали Меморандум о сотрудничестве между Администрацией президента Российской Федерации и Администрацией президента...
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