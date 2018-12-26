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«Вокзал для двоих». Сколько раз за 5 лет встречались Лукашенко и Путин и какие вопросы снимали
27.12.2018 12:15 — Новости Экономики | Tut.by
Последняя встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина в Москве закончилась ничем — президенты договорились встретиться еще раз до Нового года и разрешить спорные моменты по компенсации Беларуси российского налогового маневра в нефтянке. На переговорах присутствовали и члены правительства обеих стран. Но обычно именно благодаря двусторонним встречам Лукашенко и Путину удается снимать все «острые» вопросы в двусторонних отношениях. TUT.BY посмотрел, сколько раз за последние 5 лет встречались тет-а-тет президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин и какие важные моменты разрешались после этих встреч.
«Если сюда придет Путин, то неизвестно, на чьей стороне будут воевать русские»
Большинство встреч у Александра Лукашенко с Владимиром Путиным за последние пять лет проходили не тет-а-тет, а на полях заседаний СНГ, ЕАЭС, Высшего совета Союзного государства — благо, площадок для встреч немало. Двусторонние встречи, в основном, случались, когда отношения заходили в крутое пике, из которого правительства двух стран без президентской договоренности вырулить не могли.
В 2013 году президенты встречались шесть раз. В основном, это были встречи как раз на заседаниях по ЕАЭС, Союзному государству, ОДКБ. Один раз президенты вместе проинспектировали учения «Запад-2013».
Пять лет назад «горячих» точек в отношениях было не так много. Одна из них —
После двусторонней встречи Путина и Лукашенко главу «Уралкалия» отпустили из СИЗО КГБ под домашний арест. Позже статью переквалифицировали в «хищение», а дело передали в Генпрокуратуру России. При этом белорусский президент заявлял, что готов отпустить Баумгертнера в обмен на компенсацию Беларуси
На двусторонней встрече в Стрельне под Санкт-Петербургом в тот год президенты обсуждали будущее Союзного государства. Точнее — анализировали, что было сделано для его создания. Тогда предложений по «более углубленной интеграции» белорусскому президенту, по крайне мере публично, не поступало.
В 2014 году Путин и Лукашенко тоже встречались шесть раз, двусторонних встреч из них было лишь несколько: президенты летали друг к другу на хоккей и один раз Путин прилетал в Минск на празднование 3 июля. Важная встреча прошла в мае на заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе в Астане. Именно там Нурсултан Назарбаев, Александр Лукашенко и Владимир Путин подписали Договор о создании Евразийского экономического союза.
Вообще, риторика официального Минска в тот год была
«Да, нас пугают — завтра Путин придет и тут все захватит. Еще раз повторяю, откуда бы кто-то ни пришел, мы будем за свою страну сражаться. А в ответ некоторым говорю — ну, если сюда придет Путин, то неизвестно, на чьей стороне будут воевать русские. А я знаю, на чьей! Поэтому не надо нас пугать Путиным, Россией, прочим, здесь нет проблем у России. Есть отморозки, особенно на этой волне», —
Конец 2014 года был очерчен «продовольственными войнами»: в ноябре
В 2015 году президенты встречались один на один лишь один раз — в Сочи перед вторым Форумом регионов России и Беларуси. Но был и ряд важных встреч не наедине.
2015 год начался со встречи «нормандской четверки» в Минске. Тогда лидеры Германии, Франции, Украины и России подписали первые Минские соглашения, которые должны были остановить огонь на Донбассе. Позже «четверка» договорилась и о выводе всех иностранных войск и наемников с территории Украины.
Вообще, в 2015 году двусторонние отношения, а, следовательно, и встречи Лукашенко и Путина были окутаны «финансовым флером»: Беларуси нужно было возвращать 4 миллиарда долларов внешнего долга, поэтому Лукашенко ожидал, что
Кстати, в тот год российская сторона тоже говорила об интеграции. Но не в рамках Союзного государства, а в рамках ЕАЭС: Владимир Путин предложил рассмотреть вопрос о формировании в будущем
«На практике это может означать полное подчинение стран ЕАЭС интересам государства с большей экономикой. Фактически это может привести к утрате суверенитета. Поэтому дела тут нешуточные», —
Еще одна острая тема 2015 года —
Нефть, газ, извинения
Два года назад президенты тет-а-тет встречались три раза. 2016 год в двусторонних встречах был обозначен претензиями Беларуси по ограничениям во взаимной торговле, ценой на газ, ограничением поставок российской нефти, российским
Нефтегазовые споры тогда обострились: Александр Лукашенко даже проигнорировал саммиты ЕАЭС и ОДКБ в Санкт-Петербурге, где подписывали Таможенный кодекс ЕАЭС. Это стало одной из основных проблемных точек во взаимоотношениях с Россией. Более того, президент Беларуси резко высказался про то, что «многое, что должно было быть, не работает».
«Более того, я поручил отозвать основных наших специалистов из таможенных органов. Без решения проблем я даже не прикоснусь к этому кодексу и другим вопросам», — подчеркнул Лукашенко.
В итоге нефтегазовые споры, не подписанный кодекс из 2016 года перетекли в двусторонние встречи 2017 года. И первая же встреча Путина и Лукашенко в 2017 году была обозначена тезисом о том, что между странами
В 2018 году Александр Лукашенко и Владимир Путин один на один встречались два раза. Но самые «горячие» темы, как ни странно, обсуждали как раз, так сказать, при свидетелях. В начале декабря на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге президент Беларуси не стесняясь, при камерах,
После Александр Лукашенко рассказал журналистам российских телеканалов, что извинился перед Владимиром Путиным за свои резкие высказывания. Правда, спустя неделю, журналистам региональных СМИ России Лукашенко
Последняя важная встреча президентов прошла 25 декабря в Москве, где они общались и наедине, и в присутствии членов делегаций двух стран.
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Двусторонние встречи президента Беларуси и президента России, в основном, случались, когда отношения заходили в крутое пике, из которого правительства двух стран...
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