Правительство Беларуси утвердило план работы на I полугодие 2019 года

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27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. План работы Совета Министров и Президиума Совмина на первое полугодие 2019 года утвержден постановлением правительства от 22 декабря 2018 года №933. Об этом сообщили БЕЛТА в Совете Министров.

На заседаниях Совета Министров планируется рассмотреть итоги социально-экономического развития Беларуси за 2018 год, а также за январь-март 2019 года.

Ход модернизации и развитие организаций нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслей, реализацию госпрограмм, работу по устранению необоснованного посредничества обсудят на заседаниях Президиума Совмина. Кроме того, планируется рассмотреть вопросы, касающиеся трудоустройства, дальнейшего повышения эффективности сферы ЖКХ, оказания организациям господдержки, вовлечения в хозоборот в 2019 году неиспользуемого и неэффективно используемого имущества, противодействия незаконному обороту наркотиков, подготовки к весенним полевым работам. Будет обсуждаться выполнение поручений главы государства по ремонту местных автодорог.

Речь также пойдет о концептуальных основах прогноза социально-экономического развития Беларуси на 2020 год и на период до 2022 года, направлениях бюджетно-финансовой и налоговой политики на 2020 год и среднесрочной финансовой программы на 2020-2022 годы.

Всего в плане 19 вопросов для рассмотрения на заседаниях Совмина и Президиума Совмина.-0-