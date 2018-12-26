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За взятки задержаны должностные лица «Беларуськалия»

27.12.2018 15:44 — Новости Экономики | Tut.by  
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В Минске задержаны должностные лица ОАО «Беларуськалий» за получение взятки, сообщили в пресс-службе МВД.

«Во взяточничестве подозреваются начальник отдела управления инвестициями и сопровождения строительства, а также заместитель генерального директора по строительству ОАО „Беларуськалий“», — сообщили в ведомстве.

Заместитель гендиректора по строительству задержан с поличным при получении от руководителя одной из коммерческих структур взятки в размере 10 тысяч долларов за решение вопросов, входящих в его компетенцию, уточнили в МВД.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 430 УК (Получение взятки в крупном размере). В отношении взяткодателя возбуждено дело по ч. 2 ст. 431 УК (Дача взятки в крупном размере).


Фото: mvd.gov.by

Все участники коррупционной «сделки» заключены под стражу, проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершения данных преступлений.

На сайте «Беларуськалия» в должности заместителя генерального директора по капитальному строительству — начальника управления капитального строительства значится Иван Жданович.

 
Теги: Минск
 
 
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Во взяточничестве подозреваются начальник отдела управления инвестициями и сопровождения строительства, а также заместитель генерального директора по...
 
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