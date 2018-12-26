«Против Зайдеса в Украине уголовное дело не ведется». Суд рассматривает иск Зайдеса к «Новаму часу»

В суде Советского района продолжается рассмотрение иска бизнесмена, одного из соучредителей ресторана «Поедем поедим» Леонида Зайдеса к газете «Новы час».



Денис Ивашин. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Бизнесмен требует суд обязать газету опровергнуть информацию, опубликованную в «Новым часе» 13 июня и 19 июля этого года, которая причинила истцу «нравственные страдания, выразившиеся в сильных душевных переживаниях по поводу возможности подрыва его репутации в обществе и деловой среде, дискредитации в глазах существующих и потенциальных контрагентов, клиентов, партнеров по бизнесу».

Претензии бизнесмена касаются двух статей: в одном материале газета пишет, что компания Зайдеса «имеет отношение к незаконному строительству ресторана «Поедем поедим», во втором — что в Украине на Зайдеса было возбуждено уголовное дело.

И то, и другое Зайдес требует опровергнуть. Кроме того, в своем иске бизнесмен требует выплатить ему моральную компенсацию в размере 8 тысяч рублей: 5 тысяч от редакции, 3 — от автора статей Дениса Ивашина.

Во время первого заседания суда журналист Ивашин заявил, что никогда не писал, что против Зайдеса в Украине заведено уголовное дело, материалы были взяты с сайтов «Белсат», «Радыё Свабода», «Радыё Рацыя». Но позже на сайте «Новага часу» вышел видеорепортаж, в котором Ивашин упоминает эту статью. Из чего истец сделал вывод, что писал ее журналист «Новага часу».

Адвокат Леонида Зайдеса Евгения Потапова заявила, что у нее есть справка из МВД Украины о том, что Зайдес к уголовной ответственности там не привлекался. К тому же, Потапова на все уточняющие вопросы относительно того, какое именно отношение к «Поедем поедим» имеет бизнесмен, заявила, что никакого.

— Владельцем ресторана мой доверитель никогда не представлялся, потому что он им не является, — заявила адвокат Зайдеса.

— Тогда почему он проводил пресс-конференцию в «Поедем поедим» 20 июля? — уточнила адвокат «Новага часу» Мария Колесова-Гудилина.

— Любой человек с гражданской позицией может провести пресс-конференцию, если его позиция кого-то интересует, — ответила адвокат бизнесмена.

Адвокат Зайдеса также предоставила суду письма от английской и российской компаний — партнеров компании «Маг-2000», которые отказались от сотрудничества с компанией Зайдеса после появления информации о том, что против него ведется уголовное дело в Украине.

— Распространенные вами сведения нанесли ущерб деловой репутации, чести и достоинству моего клиента. Публикации вызвали у моего доверителя чувство стыда, чувство неполноценности, сомнения в том, состоялся ли он как бизнесмен. Ежедневно читать или слушать от своих знакомых и друзей пересказ комментариев, которые оставляли в интернете, довольно неприятно, — обратилась Потапова к представителям «Новага часу».