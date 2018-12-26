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В России аннулировали лицензии крупнейших форекс-компаний. Нацбанк Беларуси изучает вопрос
27.12.2018 16:25 — Новости Экономики | Tut.by
Центробанк России аннулировал лицензии пяти форекс-дилеров РФ, в том числе крупнейших «Альпари Форекс», «Телетрейд Групп» и «Форекс Клуб». Об этом сообщается на
Среди причин решения об аннулировании лицензий у крупнейших игроков ЦБ назвал нарушения, связанные с неисполнением предписаний регулятора, нарушением порядка внутреннего учета, требований к соотношению размера обеспечения, предоставленного физлицами, представление недостоверной отчетности, нарушения в части организации системы управления рисками.
Информация об аннулировании лицензии для «Альпари Форекс» была неожиданной, заявил
Действие всех лицензий прекратится 27 января 2019 года, до этого времени компаниям предписано прекратить деятельность на рынке ценных бумаг и вернуть имущество клиентам.
«Банк России не в восторге от этого бизнеса», —
В Беларуси в реестр форекс-компаний включены 10 юрлиц, говорится на сайте Нацбанка. В двух из них в названиях упоминаются «Альпари» и «Форекс Клуб».
В Нацбанке Беларуси сообщили TUT.BY, что изучают информацию об отзыве лицензий российских компаний.
Напомним, 4 июня 2015 года Александр Лукашенко подписал указ № 231 о регулировании рынка «Форекс». Документ был принят для «развития финансового рынка Беларуси, повышения правовой защищенности граждан — потребителей финансовых услуг и снижения риска появления на рынке компаний-мошенников и финансовых пирамид».
— По форекс-компаниям очень удачный указ у нас вышел, нами интересуются компании из многих стран, —
Маманович отметил, что клиенты в Беларуси защищены законом, нет явных нарушений в работе компаний, все прозрачно, и всегда можно проверить, «шалит ли компания».
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Центробанк аннулировал лицензии пяти форекс-дилеров России, в том числе крупнейших «Альпари Форекс», «Телетрейд Групп» и «Форекс Клуб».
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