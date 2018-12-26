В России аннулировали лицензии крупнейших форекс-компаний. Нацбанк Беларуси изучает вопрос

Центробанк России аннулировал лицензии пяти форекс-дилеров РФ, в том числе крупнейших «Альпари Форекс», «Телетрейд Групп» и «Форекс Клуб». Об этом сообщается на сайте регулятора.



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Среди причин решения об аннулировании лицензий у крупнейших игроков ЦБ назвал нарушения, связанные с неисполнением предписаний регулятора, нарушением порядка внутреннего учета, требований к соотношению размера обеспечения, предоставленного физлицами, представление недостоверной отчетности, нарушения в части организации системы управления рисками.

Информация об аннулировании лицензии для «Альпари Форекс» была неожиданной, заявил РБК официальный представитель компании Андрей Лобода. «Альпари Форекс» работает с лицензией ЦБ с июня 2017 года и по текущий день не получила каких-либо значимых и серьезных замечаний от ЦБ, отметил он. В компании надеются на продолжение «эффективного диалога с ЦБ».

Действие всех лицензий прекратится 27 января 2019 года, до этого времени компаниям предписано прекратить деятельность на рынке ценных бумаг и вернуть имущество клиентам.

«Банк России не в восторге от этого бизнеса», — говорил еще летом 2017 года первый зампред ЦБ Сергей Швецов. По его словам, агрессивная реклама работающих на этом рынке компаний привлекает людей, которые «искренне верят, что там можно заработать», не понимая того, что вероятность получить обещанный доход очень маленькая, а вероятность проиграть деньги — очень большая.

В Беларуси в реестр форекс-компаний включены 10 юрлиц, говорится на сайте Нацбанка. В двух из них в названиях упоминаются «Альпари» и «Форекс Клуб».

В Нацбанке Беларуси сообщили TUT.BY, что изучают информацию об отзыве лицензий российских компаний.

Напомним, 4 июня 2015 года Александр Лукашенко подписал указ № 231 о регулировании рынка «Форекс». Документ был принят для «развития финансового рынка Беларуси, повышения правовой защищенности граждан — потребителей финансовых услуг и снижения риска появления на рынке компаний-мошенников и финансовых пирамид».

— По форекс-компаниям очень удачный указ у нас вышел, нами интересуются компании из многих стран, — говорил неделю назад заместитель председателя правления Нацбанка Петр Маманович. — Сегодня у нас действует 10 форекс-компаний. Число их клиентов — 9235, из них более 60% — нерезиденты. Они инициировали в 2018 году 1,4 млн операций на сумму 16,9 млрд — и 60% с положительным для клиентов результатом.

Маманович отметил, что клиенты в Беларуси защищены законом, нет явных нарушений в работе компаний, все прозрачно, и всегда можно проверить, «шалит ли компания».

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