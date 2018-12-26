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О перечислении денежных средств банковским организациям для зачисления на счета получателей пенсий и пособий
27.12.2018 — Новости Экономики | Светлы шлях
ГРАФИК перечисления денежных средств банковским организациям для зачисления на счета получателей пенсий и пособий, назначенных в системе Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь
Комитетом по труду, занятости и социальной защите Гродненского облисполкома и Гродненским областным управлением Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь утвержден график перечисления денежных средств банковским организациям и выплаты пенсий и пособий, назначенных органами системы Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, путем зачисления на счета получателей в 2019 году.
Обращаем внимание получателей, что датой выплаты пенсий ежемесячно определено в 1-й декаде 10 число, во 2-й декаде – 15 число, в 3-й декаде – 21 число.
При совпадении определенных графиком сроков выплаты пенсий и пособий с выходными днями, государственными праздниками, праздничными днями, установленными и объявленными Президентом Республики Беларусь нерабочими, выплата пенсий и пособий производится накануне их.
Управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома
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О перечислении денежных средств банковским организациям для зачисления на счета получателей пенсий и пособий
ГРАФИК перечисления денежных средств банковским организациям для зачисления на счета получателей пенсий и пособий, назначенных в системе Министерства труда и...
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