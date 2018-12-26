О перечислении денежных средств банковским организациям для зачисления на счета получателей пенсий и пособий

ГРАФИК перечисления денежных средств банковским организациям для зачисления на счета получателей пенсий и пособий, назначенных в системе Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь

Комитетом по труду, занятости и социальной защите Гродненского облисполкома и Гродненским областным управлением Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь утвержден график перечисления денежных средств банковским организациям и выплаты пенсий и пособий, назначенных органами системы Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, путем зачисления на счета получателей в 2019 году.

Обращаем внимание получателей, что датой выплаты пенсий ежемесячно определено в 1-й декаде 10 число, во 2-й декаде – 15 число, в 3-й декаде – 21 число.

При совпадении определенных графиком сроков выплаты пенсий и пособий с выходными днями, государственными праздниками, праздничными днями, установленными и объявленными Президентом Республики Беларусь нерабочими, выплата пенсий и пособий производится накануне их.

Календарный месяц 1-я декада месяца 2-я декада месяца 3-я декада месяца Дата перечисления Дата выплаты Дата перечисления Дата выплаты Дата перечисления Дата выплаты Январь 8 10 11 15 17 21 Февраль 6 10 13 15 19 21 Март 5 10 13 15 19 21 Апрель 8 10 11 15 17 21 Май 3 10 13 15 18 21 Июнь 6 10 12 15 19 21 Июль 8 10 11 15 17 21 Август 7 10 13 15 19 21 Сентябрь 6 10 11 15 18 21 Октябрь 8 10 11 15 17 21 Ноябрь 4 10 13 15 19 21 Декабрь 6 10 11 15 18 21

Управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома