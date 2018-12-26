﻿ О перечислении денежных средств банковским организациям для зачисления на счета получателей пенсий и пособий. 21.by
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О перечислении денежных средств банковским организациям для зачисления на счета получателей пенсий и пособий

27.12.2018 — Новости Экономики | Светлы шлях  
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ГРАФИК перечисления денежных средств банковским организациям для зачисления на счета получателей пенсий и пособий, назначенных в системе Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь

Комитетом по труду, занятости и социальной защите Гродненского облисполкома и Гродненским областным управлением Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь утвержден график перечисления денежных средств банковским организациям и выплаты пенсий и пособий, назначенных органами системы Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, путем зачисления на счета получателей в 2019 году.

Обращаем внимание получателей, что датой выплаты пенсий ежемесячно определено в 1-й декаде 10 число, во 2-й декаде – 15 число, в 3-й декаде – 21 число.

При совпадении определенных графиком сроков выплаты пенсий и пособий с выходными днями, государственными праздниками, праздничными днями, установленными и объявленными Президентом Республики Беларусь нерабочими, выплата пенсий и пособий производится накануне их.

Календарный месяц

1-я декада месяца

2-я декада месяца

3-я декада месяца

Дата перечисления

Дата выплаты

Дата перечисления

Дата выплаты

Дата перечисления

Дата выплаты

Январь

8

10

11

15

17

21

Февраль

6

10

13

15

19

21

Март

5

10

13

15

19

21

Апрель

8

10

11

15

17

21

Май

3

10

13

15

18

21

Июнь

6

10

12

15

19

21

Июль

8

10

11

15

17

21

Август

7

10

13

15

19

21

Сентябрь

6

10

11

15

18

21

Октябрь

8

10

11

15

17

21

Ноябрь

4

10

13

15

19

21

Декабрь

6

10

11

15

18

21

Управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома

 
 
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ГРАФИК перечисления денежных средств банковским организациям для зачисления на счета получателей пенсий и пособий, назначенных в системе Министерства труда и...
 
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