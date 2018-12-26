Что предлагает верхнедвинцам рынок труда?

Обеспечение эффективной занятости населения – важнейший вопрос, над реализацией которого работает управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома.

Кто ищет – тот находит

Реализация Декрета Президента Республики Беларусь «О содействии занятости» заставила многих пересмотреть свое отношение к работе. В текущем году по сравнению с предыдущим увеличилось количество обращений в службу занятости района: за январь – ноябрь их было 511. Безработными зарегистрировано 219 человек.

Среднестатистический безработный в районе – мужчина в возрасте от 40 до 45 лет, как правило, без специальности. Нанимателям же требуются квалифицированные работники и специалисты. Наибольшее количество вакансий в районе предлагают сельскохозяйственные предприятия, обрабатывающая промышленность, торговля, а также образование. Самыми востребованными у нанимателей являются трактористы, операторы машинного доения, ветврачи, зоотехники, постоянным спросом пользуются продавцы, швеи, водители, бухгалтеры, инженеры. Несмотря на небольшое количество «рабочих» предложений, в 2018 году отделом занятости трудоустроено 444 человека, в т.ч. 144 безработных.

Стать предпринимателем

Если нет возможности трудоустроить безработного по его специальности, в службе занятости предлагают открыть собственное дело. К тому же, окажут в этом разностороннюю помощь: информационную, консультативную, финансовую. Последняя представляет собой безвозмездную субсидию на открытие предпринимательской деятельности из средств государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения. Её размер для лиц, которые проживают и планируют осуществлять свою деятельность в городской местности, составляет 11 бюджетов прожиточного минимума. Если же речь идет о жителях сельской местности, сумма субсидии составляет 15 БПМ. Эти средства можно использовать на приобретение оборудования, инструментов, материалов, оплату услуг и другие цели, связанные с организацией предпринимательской, ремесленной деятельности, оказанием услуг в сфере агроэкотуризма. Однако следует помнить, что такая финансовая поддержка оказывается государством только один раз. Поэтому нужно постараться вложить полученные деньги максимально эффективно.

Безработный гражданин, который получил субсидию и зарегистрировался в качестве предпринимателя, на протяжении трех месяцев должен предоставить в управление по труду, занятости и социальной защите документы, которые подтверждают использование средств в соответствии с разработанным и предоставленным бизнес-планом. Затем ему необходимо отработать не меньше шести месяцев на протяжении годового периода со дня регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

Сменить место жительства

Ещё одно направление работы службы занятости – содействие в переселении безработного и членов его семьи на новое место жительства и работы. К слову, информацию о вакансиях по отдельным профессиям с указанием заработной платы и наличием свободного жилья можно получить как в управлении по труду, занятости и социальной защите, так и на веб-портале государственной службы занятости населения (http://gsz.gov.by).

Всем, кто принимает решение о переселении, также оказывается помощь со стороны государства. Так, безработному, который переезжает на новое место жительства при помощи службы занятости и заключил соответствующий договор, производится выплата денежных средств в размере 7 БПМ. При этом следует учитывать, что после получения такой помощи человек обязан отработать на новом месте не меньше одного года – в противном случае он обязан будет вернуть деньги.

Без науки – как безрукий

Можно изменить профессию, пройдя по направлению службы занятости профессиональное обучение и переобучение. Служба занятости сегодня предлагает следующие специальности: тракторист-машинист, оператор котельных установок, повар, продавец, парикмахер, а также многие строительные профессии. Обновление плана-графика профессионального обучения безработных Витебской области с указанием сроков начала и продолжительности обучения производится ежеквартально.

Переобучение безработных производится за счёт средств областного бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий по занятости населения.

Бонус молодым мамам

Бывают случаи, когда до рождения ребенка женщина не успела получить ни специальности, ни опыта работы. В период ухода за ребенком в возрасте до трех лет шанс найти рабочее место невелик. Тем не менее, повысить свою мобильность на рынке труда есть – для этого необходимо через службу занятости пройти профессиональную подготовку на тех же условиях, что и безработные.

Оплачиваемая общественная работа

На период поиска безработными постоянного места работы служба занятости организовывает оплачиваемые общественные работы. В текущем году в них участвовали 44 человека, причем участие в работах принимали по различным видам: обкоска кладбищ и других социальных объектов, текущий ремонт помещений, благоустройство территории.

Предложение для учащейся молодежи в свободное от учебы время

Традиционно держится на контроле и вторичная занятость молодежи. В 2018 году в период летних каникул возможность подработать получили 83 учащихся из восьми средних школ района. Учащиеся были задействованы в текущем ремонте учебных помещений и благоустройстве пришкольных территорий.

Таким образом, гражданам, оказавшимся в статусе безработных, не следует отчаиваться. Службой занятости предлагаются различные варианты оказания содействия в трудоустройстве. В каждом случае действуем индивидуально, в зависимости от пожеланий граждан, обратившихся за помощью в трудоустройстве, и их желания трудоустроиться. Конечно, не всегда удается сделать это в кратчайшие сроки, но при настойчивости можно получить новую профессию или начать собственное дело, и тогда в жизни откроются новые перспективы. Главное – не сдаваться и не опускать руки.

С. Червонец,

заместитель начальника управления — начальник отдела занятости населения и социально — трудовых отношений управления по труду, занятости и социальной защите Верхнедвинского райисполкома.