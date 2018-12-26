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Куда сдать отслужившие электроприборы?

27.12.2018 — Новости Экономики | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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Куда сдать отслужившие электроприборы?

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 2 декабря 2014 года № 1124 сбор отходов товаров и отходов упаковки осуществляется организациями торговли в местах их реализации (ремонта, технического обслуживания) с учетом санитарно-эпидемиологических, противопожарных, природоохранных и иных требований законодательства, а также зависит от торговой площади магазина, его типа и вида.
Электрическое и электронное оборудование, лампы газоразрядные ртутьсодержащие, элементы питания (батарейки), утратившие потребительские свойства, можно сдать в магазин «Элегант» (Дом торговли), магазин № 43 «Хозяин» в Верхнедвинске, магазины «Хозтовары» в аг. Бигосово и г. п. Освея.
Отходы упаковки (полимерной, стеклянной, бумажной или картонной) примут магазины «Мебель» №44 и № 45, магазин № 43 «Хозяин» в Верхнедвинске, магазин № 83 «Хозтовары» в Освее, магазин № 31 «Хозтовары» в Бигосово.
Электрическое и электронное оборудование, а также элементы питания можно сдать и в магазины ТПС населенных пунктов района. С полным перечнем торговых объектов, обеспечивающих удаление отходов товаров и упаковки, можно ознакомиться на сайте райисполкома.
В соответствии с законодательством, организации торговли должны обеспечивать свободный доступ физических лиц к местам сбора отходов товаров и отходов упаковки в течение всего времени работы торгового объекта. А это значит, что торговый объект не может установить сбор по графику, отличному от его времени работы.
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А какие услуги нужны вам? Спрашивайте, и мы постараемся дать нужный ответ. Тел. 5-62-57; e-mail: verhgazeta2009@yandex.ru.

Где отремонтировать телевизор?

Жители района интересовались, где можно отремонтировать ламповые и плазменные телевизоры.

Пока желающие отремонтировать телерадиоаппаратуру могут обратиться с заявкой в ОАО «Верус». Предприятие заключило договор с индивидуальным предпринимателем И. А. Пузанским в г. Полоцке, поскольку своего мастера по ремонту в районе нет. Стоимость услуги состоит из оплаты ремонта исполнителя и транспортных расходов ОАО «Верус» в размере 25 рублей за заказ.
Прием заказов осуществляется во всех сельских комплексных приемных пунктах и в г. Верхнедвинске по адресу: ул. Советская, 52.
Также заказчик может доставить телерадиоаппаратуру своим транспортом и отремонтировать непосредственно у исполнителя. Тел. для справок: +375292175491.
Ксения ТОМАШЕВИЧ.

 
 
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