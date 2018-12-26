«Буслiк» продан. Основатель сети - о будущем магазинов для детей

Польская компания CDRL закрыла сделку по покупке 90% долей белорусской «Торгово-промышленной группы Вест Ост Юнион», владеющей сетью магазинов товаров для детей «Буслiк». Это следует из сообщения на сайте Варшавской фондовой биржи.



Годовая выручка West Ost Union составляет более 65 млн долларов, а показатель EBITDA превышает 2 млн долларов. Фото: dana-mall.com

Объявил о продаже своей доли в белорусском ритейлере и Европейский банк реконструкции и развития, который в 2009 году купил за 3 млн долларов 25,5% долей «Вест Ост Юнион». "В результате сделки ЕБРР продал 22,95% своих акций компании CDRL, а 2,55% акций — генеральному директору и миноритарному акционеру сети «Буслiк» [Сергею Мисяченко]", говорится в сообщении банка.

За время девятилетнего сотрудничества с ЕБРР сеть магазинов «Буслiк» увеличилась более чем в пять раз: с 8 магазинов в 2009 до 46 магазинов в 2018 г. Был осуществлен полный комплекс стратегических задач, который включал в себя увеличение доли рынка компании до 15%, экспансию во все регионы Беларуси, внедрение принципов корпоративного управления, создание совета директоров и внедрение международных стандартов финансовой отчетности (МСФО), говорится в пресс-релизе ЕБРР.

Ранее общая стоимость сделки оценивалась в 6,39 млн долларов.

Помимо ЕБРР свои акции продали и еще 4 физлица, имена которых в сообщениях для прессы не раскрываются.

— Раньше «Буслiк» был стартапом. Поэтому для развития сети я привлек своих российских партнеров, которые занимались дистрибуцией товаров для детей. Когда ЕБРР нашел стратегического инвестора, то партнеры приняли решение также продать свои доли, — сказал TUT.BY Сергей Мисяченко, который останется владельцем 10% акций компании.

По словам основателя сети магазинов, первые переговоры по поводу вхождения CDRL в состав акционеров начались 2 года назад. «В то время ЕБРР стал искать стратегического инвестора. Был широкий круг интересантов. В итоге предложение польской компании выглядело самым лучшим», — утверждает Мисяченко.

Что в будущем ждать белорусским потребителям от этого альянса? Гендиректор «Вест Ост Юнион» сказал, что с польским инвестором обсуждалось несколько стратегий поведения на белорусском рынке, но окончательное решение еще не принято. Известно, что бренд «Буслiк» продолжит существовать.

— В ближайшие 2 года будем только инвестировать в развитие белорусской сети магазинов. Основные задачи связаны с повышением эффективности и увеличением доли рынка. Мы проведем редизайн, подкорректируем ассортимент, изменения ждут интерьер и экстерьер магазинов… Большое внимание также уделим развитию e-commerce. Мы ходим довести выручку buslik.by до 20% от доходов традиционной розницы, — заявил Мисяченко. — Что касается долгосрочных планов, то у меня есть желание создать сеть мультибрендовых магазинов товаров для детей в Польше.

CDRL основана в 1990-х и занимается дизайном, производством и дистрибуцией детской одежды и обуви. Компания владеет брендом Coccodrillo. В Беларуси CDRL очень тесно сотрудничала именно с West Ost Union. В «Буслiке» продается довольно много одежды Coccodrillo. «Сейчас доля CDRL в обороте „Буслiка“ составляет 8,4%», — сказал Мисяченко. Будет ли эта доля расти после сделки?

— Я думаю, что доля собственных торговых марок, которой сейчас стала Coccodrillo, будет увеличиваться. У польской компании большие компетенции в производстве одежды и обуви для детей. У нас есть наработки в продажах. Мы намерены получить от этого дополнительную синергию, — резюмировал Мисяченко.