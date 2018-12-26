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Власти пояснили, как будут формироваться предельные отпускные цены на лекарства

27.12.2018 20:01 — Новости Экономики | Tut.by  
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли и Министерство здравоохранения Беларуси пояснили, как с нового года будут формироваться предельные отпускные цены на лекарства. Текст разъяснения двух ведомств опубликован на сайте МАРТ.

Напомним, в соответствии с указом № 345, который был принят в августе, предельные отпускные цены на сердечно-сосудистые и онкологические препараты (всего 37 наименований) подлежат обязательной регистрации. С 1 января 2019 года такие лекарства, предельные цены на которые не зарегистрированы, прекращают обращение в Беларуси.

Недавно госорганы разъяснили процедуру регистрации предельных цен.

Минздрав в случае принятия решения о регистрации предельной отпускной цены производителя должен в течение двух рабочих дней уведомить об этом держателя регистрационного удостоверения на лекарство (то есть поставщика) и «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» о регистрации предельной отпускной цены в письменном виде. После этого производитель должен реализовывать лекарства по ценам, не превышающим зарегистрированную предельную отпускную цену, говорится в письме.

Импортером расчетная отпускная цена устанавливается в следующем порядке: если контрактная цена, пересчитанная в белорусские рубли на дату выпуска товара в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления (если такой товар подлежит таможенному декларированию) или на дату поступления товара на склад покупателя, указанную в накладной (если такой товар не подлежит таможенному декларированию), превышает зарегистрированную предельную отпускную цену, то расчетная отпускная цена на лекарственное средство формируется исходя из зарегистрированной предельной отпускной цены производителя; если контрактная цена ниже зарегистрированной предельной отпускной цены на лекарственное средство, то расчетная отпускная цена на лекарственное средство формируется исходя из контрактной цены, говорится в письме.

Оптовикам также рекомендовано осуществлять реализацию лекарств по ценам, установленным с учетом зарегистрированной предельной отпускной цены.

Тем компаниям, которые занимаются розничной торговлей, следует провести инвентаризацию остатков лекарств по состоянию на 1 января 2019 года. «Сведения об остатках, содержащиеся в инвентаризационной описи, являются основанием для: снятия с реализации лекарств, предельные отпускные цены производителей на которые не зарегистрированы; реализации лекарств, предельные отпускные цены производителей на которые зарегистрированы, по ценам, сформированным до регистрации этих цен», говорится в письме.

Как Беларусь пытается выравнять цены на лекарства с соседними странами

 
 
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В соответствии с указом № 345 предельные отпускные цены на сердечно-сосудистые и онкологические препараты (всего 37 наименований) подлежат обязательной...
 
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