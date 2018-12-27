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«Есть высокий аппетит к белорусскому риску». Беларусбанк привлек кредит на 151 млн евро

28.12.2018 09:20 — Новости Экономики | Tut.by  
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Евразийский банк развития выступил в качестве уполномоченного ведущего организатора и банка-участника в синдицированном кредите для крупнейшего белорусского коммерческого банка Беларусбанк. Как сообщила пресс-служба ЕАБР, сумма кредита сроком до двух лет составила 151 млн евро.

Всего в качестве банков-участников выступило 14 банков.

Средства кредита предоставляются на общекорпоративные цели, а также на финансирование торговых контрактов клиентов Беларусбанка, связанных с поставками товаров, оборудования и услуг в Беларусь.

«Проект реализуется в финансовом секторе, относящемся к числу целевых отраслей ЕАБР, в соответствии со Стратегией Банка на период с 2018 года по 2022 год и предполагает развитие экономической интеграции государств — участников ЕАБР, что является приоритетным направлением для инвестиционной деятельности банка», — отметил управляющий директор по активам и пассивам ЕАБР Дмитрий Ладиков-Роев.

Зампредсед правления Беларусбанка Александр Поливко отметил, что банк дебютировал на рынке международного синдицированного заимствования в 2006 году. «Мы благодарны банкам-организаторам за оказанную поддержку и плодотворное сотрудничество», — добавил член правления.

Предоставление единовременно столь значительной суммы ресурсов крупнейшему белорусскому банку свидетельствует о сохранении высокого аппетита к белорусскому риску, и риску Беларусбанка в частности, со стороны иностранных партнеров, отмечено в пресс-релизе Беларусбанка. Сделка уникальна как по объему, срочности и по ценовым параметрам, так и кругом банков-участников, говорят специалисты.

 
 
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Евразийский банк развития выступил в качестве уполномоченного ведущего организатора и банка-участника в синдицированном кредите для крупнейшего белорусского...
 
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