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По мотивам поисков обладателя «работы мечты» сняли реалити-шоу

28.12.2018 10:25 — Новости Экономики | БДГ  
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Чтобы определить имя будущего специалиста по просмотру сериалов, представителям видеосервиса VOKA и отборочной комиссии потребовалось рассмотреть более 2,5 тысяч анкет и лично оценить более 100 претендентов. Кастинг получил продолжение: он трансформировался в реалити-шоу с захватывающим сюжетом и неожиданным финалом — в полном соответствии с законами жанра.

Отсмотреть и оценить тех, кто согласился пройти отбор в форме кастинга, предстояло комиссии в составе руководителя направления VOKA Антона Бладика, HR-эксперта Амины Идиговой и сценариста и режиссера Андрея Курейчика. Чтобы сохранить объективную картину отбора и не пропустить интересных претендентов, всю процедуру кастинга решено было фиксировать на видео (на что участники заранее давали свое согласие). Процесс получился настолько увлекательным и захватывающим, а местами — просто до слез смешным, что решение представить отчет об отборе кандидатов в виде телешоу напрашивалось само собой.

«Задача видеосервиса VOKA — превращать любой достойный внимания повод в интересный и необычный контент и предлагать его нашим зрителям. Вакансия специалиста по просмотру сериалов вызвала такой интерес, что будет справедливо, если о том, чем закончилась эта история, сможет узнать каждый», — отметил заместитель генерального директора velcom, руководитель направления VOKA Антон Бладик.

Первый из эпизодов шоу появился на VOKA 27 декабря. А имя человека, которому сразу после новогодних праздников предстоит вооружиться чаем, печеньками и засесть за просмотр и оценку российских сериалов, будет объявлено широкой публике в третьем из четырех выпусков.

 
 
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Чтобы определить имя будущего специалиста по просмотру сериалов, представителям видеосервиса VOKA и отборочной комиссии потребовалось рассмотреть более 2,5 тысяч...
 
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