На Березовской ГРЭС создадут резервные источники на случай аварии на атомной электростанции

Президент Беларуси утвердил строительство пиково-резервных энергоисточников, которые позволят не допустить перерывов в электроснабжении потребителей в случае аварийного отключения Белорусской АЭС, сообщает сайт "Першы рэгiён".





Cоответствующее решение наряду с комплексом иных мер по повышению надежности белорусской энергосистемы утверждено указом президента №493.

«Реализация этих решений направлена на обеспечение баланса энергосистемы в периоды максимального и минимального потребления электроэнергии, создание резерва мощности, позволяющего не допустить перерывов в электроснабжении потребителей в случае аварийного отключения энергоблока Белорусской АЭС», — сказано в сообщении пресс-службы.

Ранее ГПО «Белэнерго» объявило тендеры на поставку оборудования для создания пиково-резервных источников общей установленной мощностью 800 МВт с целью интеграции БелАЭС в энергосистему страны.

Запасные энергоисточники не будут использоваться в постоянной генерации. Их построят на действующих станциях с целью поставки электроэнергии в сеть в случае нештатной ситуации на БелАЭС.



Общая стоимость создания резервных энергоисточников составит 1 миллиард рублей (500 миллионов долларов по текущему курсу), в том числе для Березовской ГРЭС – 453,9 миллиона рублей, Лукомльской ГРЭС и Новополоцкой ТЭЦ – 419,2 миллиона рублей, Минской ТЭЦ-5 – 127,4 миллиона рублей.

Белорусская АЭС строится по типовому российскому проекту ВВЭР-1200 поколения «3+» вблизи города Островец в Гродненской области. Первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй — в 2020 году. Генподрядчиком строительства АЭС является «Атомстройэкспорт» (структура «Росатома»).

Первая поставка ядерного топлива на станцию запланирована до конца 2018 года. Условиями генерального контракта на сооружение предусмотрена поставка топлива производства «ТВЭЛ» на каждый энергоблок.