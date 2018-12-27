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На Березовской ГРЭС создадут резервные источники на случай аварии на атомной электростанции
28.12.2018 10:40 — Новости Экономики | Tut.by
Президент Беларуси утвердил строительство пиково-резервных энергоисточников, которые позволят не допустить перерывов в электроснабжении потребителей в случае аварийного отключения Белорусской АЭС,
Cоответствующее решение наряду с комплексом иных мер по повышению надежности белорусской энергосистемы утверждено указом президента №493.
«Реализация этих решений направлена на обеспечение баланса энергосистемы в периоды максимального и минимального потребления электроэнергии, создание резерва мощности, позволяющего не допустить перерывов в электроснабжении потребителей в случае аварийного отключения энергоблока Белорусской АЭС», —
Ранее ГПО «Белэнерго» объявило тендеры на поставку оборудования для создания пиково-резервных источников общей установленной мощностью 800 МВт с целью интеграции БелАЭС в энергосистему страны.
Запасные энергоисточники не будут использоваться в постоянной генерации. Их построят на действующих станциях с целью поставки электроэнергии в сеть в случае нештатной ситуации на БелАЭС.
Белорусская АЭС строится по типовому российскому проекту ВВЭР-1200 поколения «3+» вблизи города Островец в Гродненской области. Первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй — в 2020 году. Генподрядчиком строительства АЭС является «Атомстройэкспорт» (структура «Росатома»).
Первая поставка ядерного топлива на станцию запланирована до конца 2018 года. Условиями генерального контракта на сооружение предусмотрена поставка топлива производства «ТВЭЛ» на каждый энергоблок.
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Запасные энергоисточники не будут использоваться в постоянной генерации.
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