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Новостройки 2018 года: какие квартиры придут на рынок в ближайшем будущем

28.12.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Жилой комплекс «Олимпик парк»

«Олимпик парк» удобно расположился в границах заказника «Лебяжий», состоит из 10 многоквартирных домов и 19 коттеджей. Кроме того, в границах квартала застройщик обещает возвести также современный спортивный комплекс, уютный ресторан и парк с пешеходными и велодорожками.

Строительная компания «Тапас» относит этот жилой комплекс к жилью премиум-класса, стоимость квадратного метра при этом соответствующая — от $1600 до $2400. К заявленным качествам «премиум» можно отнести закрытый двор без автомобилей, малоэтажную застройку и подземный паркинг для жильцов квартала. Конечно, машиноместо придется покупать за дополнительную плату.

Новостройки 2018 года: какие квартиры придут на рынок в ближайшем будущем
Новостройки 2018 года: какие квартиры придут на рынок в ближайшем будущем

В 2018 году «Олимпик парк» ввел в эксплуатацию первые 3 дома. Все они расположены по ул. Ратомской. Во дворе уже оборудована детская площадка, облагорожена прилегающая территория. Сейчас активно ведется строительство следующих домов квартала.

Новостройки 2018 года: какие квартиры придут на рынок в ближайшем будущем
Новостройки 2018 года: какие квартиры придут на рынок в ближайшем будущем

Жилой комплекс «Мегаполис»

Еще один дом, но уже в другом комплексе построила строительная компания «Тапас». Речь идет о жилом многоквартирном доме по адресу: пр-т Дзержинского, 125. Этот дом входит в состав ЖК «Мегаполис» и является 4-й пусковой очередью.

Еще строящиеся квартиры можно приобрести от $1000 за кв.м. На готовое жилье застройщик готов предоставить беспроцентную рассрочку на 1 год. Покупатель также может воспользоваться услугой лизинга под 4,9% либо кредитом под 9,9% годовых.

Новостройки 2018 года: какие квартиры придут на рынок в ближайшем будущем

Жилой комплекс «Маяк Минска»

«Маяк Минска» — пожалуй, одна из самых известных строек столицы. Застройщик Dana Holdings пришел на белорусский рынок с уникальным тогда проектом города в городе. Первые рендеры включали в себя искусственные реки с курсирующими гондолами по примеру Венеции. Позже проект был изменен на более лаконичный и простой.

Новостройки 2018 года: какие квартиры придут на рынок в ближайшем будущем

В 2018 году застройщик ввел в эксплуатацию еще 3 дома комплекса. Два из них расположены на ул. К. Туровского, один — на ул. Петра Мстиславца.

Новостройки 2018 года: какие квартиры придут на рынок в ближайшем будущем

Жилой комплекс «Лiпень»

Компания «Трайпл» в уходящем году дополнила рынок недвижимости Минска еще тремя домами в жилом комплексе «Лiпень». Все расположены в микрорайоне Уручье: два из них на ул. Курсанта Гвишиани, один — на ул. Героев 120-й Дивизии.

Интересен этот проект тем, что в оформлении будущих новостроек мог поучаствовать каждый дизайнер или молодой архитектор. Застройщик объявил конкурс на самый лучший проект оформления фасада и вестибюля домов. Лучшим стало предложение под названием «Яркие краски».

Всего в комплексе будет 6 многоквартирных домов. Также застройщик обязался построить паркинг на 500 машин.  

Новостройки 2018 года: какие квартиры придут на рынок в ближайшем будущем
Новостройки 2018 года: какие квартиры придут на рынок в ближайшем будущем

Жилой комплекс «Променад»

Этот жилой комплекс расположился в самом центре микрорайона «Лебяжий». Пекинско-Минская компания по развитию недвижимости «БиЮСиСи», которая выступает застройщиком комплекса, пришла на рынок с довольно необычным для Минска предложением: покупка только готового жилья. Стоимость квартир заявлена от $1250 до $1700.

По проекту ЖК «Променад» состоит из 22 многоквартирных жилых домов, размещенных на 25 гектарах территории. При этом застройщик обещает, что не менее 8 га будет отведено под придомовую территорию.

Практически половина из заявленных жилых домов уже построена, в том числе в 2018 году был введен в эксплуатацию многоквартирный жилой дом по ул. Илиьнской, 2.

Новостройки 2018 года: какие квартиры придут на рынок в ближайшем будущем

Жилой комплекс «Минск-Мир»

Этот жилой комплекс представляет собой метрополис на территории Минска. За основу был взят Международный финансовый центр, который включает в себя, помимо жилых домов, парк, выставочный центр, музей, театр, спортивную арену, торгово-развлекательный центр. При этом застройщик особое внимание уделяет экологии и биодизайну.

Строительная компания Dana Holdings обещает в этих домах воплотить идею максимального комфорта и продуманности. Например, на первом этаже новых домов расположатся квартиры с отдельным входом и собственной террасой. В подъездах будет дежурить консьерж, для автомобилистов предусмотрена частная парковка.

В 2018 году были введены в эксплуатацию 3 дома по ул. Братской. И, надо сказать, еще на этапе строительства квартиры в этих домах пользовались повышенным спросом.

Новостройки 2018 года: какие квартиры придут на рынок в ближайшем будущем
Новостройки 2018 года: какие квартиры придут на рынок в ближайшем будущем
Новостройки 2018 года: какие квартиры придут на рынок в ближайшем будущем

Жилье для нуждающихся

Порадовал 2018 год и минчан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. В микрорайонах Степянка и Каменная Горка были сданы 3 многоквартирных жилых дома: один по ул. Карвата и два по ул. Налибокской.

Новостройки 2018 года: какие квартиры придут на рынок в ближайшем будущем
Новостройки 2018 года: какие квартиры придут на рынок в ближайшем будущем
Новостройки 2018 года: какие квартиры придут на рынок в ближайшем будущем
 
Теги: Минск
 
 
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