Новостройки 2018 года: какие квартиры придут на рынок в ближайшем будущем

«Олимпик парк» удобно расположился в границах заказника «Лебяжий», состоит из 10 многоквартирных домов и 19 коттеджей. Кроме того, в границах квартала застройщик обещает возвести также современный спортивный комплекс, уютный ресторан и парк с пешеходными и велодорожками.

Строительная компания «Тапас» относит этот жилой комплекс к жилью премиум-класса, стоимость квадратного метра при этом соответствующая — от $1600 до $2400. К заявленным качествам «премиум» можно отнести закрытый двор без автомобилей, малоэтажную застройку и подземный паркинг для жильцов квартала. Конечно, машиноместо придется покупать за дополнительную плату.