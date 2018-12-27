Новостройки 2018 года: какие квартиры придут на рынок в ближайшем будущем

«Олимпик парк» удобно расположился в границах заказника «Лебяжий», состоит из 10 многоквартирных домов и 19 коттеджей. Кроме того, в границах квартала застройщик обещает возвести также современный спортивный комплекс, уютный ресторан и парк с пешеходными и велодорожками.
Строительная компания «Тапас» относит этот жилой комплекс к жилью премиум-класса, стоимость квадратного метра при этом соответствующая — от $1600 до $2400. К заявленным качествам «премиум» можно отнести закрытый двор без автомобилей, малоэтажную застройку и подземный паркинг для жильцов квартала. Конечно, машиноместо придется покупать за дополнительную плату.
В 2018 году «Олимпик парк» ввел в эксплуатацию первые 3 дома. Все они расположены по ул. Ратомской. Во дворе уже оборудована детская площадка, облагорожена прилегающая территория. Сейчас активно ведется строительство следующих домов квартала.
Еще один дом, но уже в другом комплексе построила строительная компания «Тапас». Речь идет о жилом многоквартирном доме по адресу: пр-т Дзержинского, 125. Этот дом входит в состав ЖК «Мегаполис» и является 4-й пусковой очередью.
Еще строящиеся квартиры можно приобрести от $1000 за кв.м. На готовое жилье застройщик готов предоставить беспроцентную рассрочку на 1 год. Покупатель также может воспользоваться услугой лизинга под 4,9% либо кредитом под 9,9% годовых.
«Маяк Минска» — пожалуй, одна из самых известных строек столицы. Застройщик Dana Holdings пришел на белорусский рынок с уникальным тогда проектом города в городе. Первые рендеры включали в себя искусственные реки с курсирующими гондолами по примеру Венеции. Позже проект был изменен на более лаконичный и простой.
В 2018 году застройщик ввел в эксплуатацию еще 3 дома комплекса. Два из них расположены на ул. К. Туровского, один — на ул. Петра Мстиславца.
Жилой комплекс «Лiпень»
Компания «Трайпл» в уходящем году дополнила рынок недвижимости Минска еще тремя домами в жилом комплексе «Лiпень». Все расположены в микрорайоне Уручье: два из них на ул. Курсанта Гвишиани, один — на ул. Героев 120-й Дивизии.
Интересен этот проект тем, что в оформлении будущих новостроек мог поучаствовать каждый дизайнер или молодой архитектор. Застройщик объявил конкурс на самый лучший проект оформления фасада и вестибюля домов. Лучшим стало предложение под названием «Яркие краски».
Всего в комплексе будет 6 многоквартирных домов. Также застройщик обязался построить паркинг на 500 машин.
Этот жилой комплекс расположился в самом центре микрорайона «Лебяжий». Пекинско-Минская компания по развитию недвижимости «БиЮСиСи», которая выступает застройщиком комплекса, пришла на рынок с довольно необычным для Минска предложением: покупка только готового жилья. Стоимость квартир заявлена от $1250 до $1700.
По проекту ЖК «Променад» состоит из 22 многоквартирных жилых домов, размещенных на 25 гектарах территории. При этом застройщик обещает, что не менее 8 га будет отведено под придомовую территорию.
Практически половина из заявленных жилых домов уже построена, в том числе в 2018 году был введен в эксплуатацию многоквартирный жилой дом по ул. Илиьнской, 2.
Этот жилой комплекс представляет собой метрополис на территории Минска. За основу был взят Международный финансовый центр, который включает в себя, помимо жилых домов, парк, выставочный центр, музей, театр, спортивную арену, торгово-развлекательный центр. При этом застройщик особое внимание уделяет экологии и биодизайну.
Строительная компания Dana Holdings обещает в этих домах воплотить идею максимального комфорта и продуманности. Например, на первом этаже новых домов расположатся квартиры с отдельным входом и собственной террасой. В подъездах будет дежурить консьерж, для автомобилистов предусмотрена частная парковка.
В 2018 году были введены в эксплуатацию 3 дома по ул. Братской. И, надо сказать, еще на этапе строительства квартиры в этих домах пользовались повышенным спросом.
Жилье для нуждающихся
Порадовал 2018 год и минчан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. В микрорайонах Степянка и Каменная Горка были сданы 3 многоквартирных жилых дома: один по ул. Карвата и два по ул. Налибокской.