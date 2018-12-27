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От слез и горя до ощущения полета. Знаковые и необычные тексты журналистов Realt.by за 2018 год

28.12.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Январь

До $600 тыс. за участок с домом под снос. Как выглядят и сколько стоят «золотые» сотки земли в черте Минска. Читать

От слез и горя до ощущения полета. Знаковые и необычные тексты журналистов Realt.by за 2018 год

Комната на троих, онкология за плечами и три недели на холоде в очереди за дешевой квартирой. Крик души женщины, которая ушла из УКСа ни с чем. Читать

От слез и горя до ощущения полета. Знаковые и необычные тексты журналистов Realt.by за 2018 год

Февраль

Без сантиментов: PR-консультант Виталий Гринь объяснил, кому застройщики должны дарить квартиры, и почему за «косяки» нужно просить прощения на коленях. Читать

От слез и горя до ощущения полета. Знаковые и необычные тексты журналистов Realt.by за 2018 год

«Я вышел из банка. На жизнь осталось 150 рублей». Блогер Денис Блищ о том, как купил квартиру в кредит и как будет отдавать $45000 с процентамиЧитать

От слез и горя до ощущения полета. Знаковые и необычные тексты журналистов Realt.by за 2018 год

Март

Жить, как посол, но недолго: как выглядит бывшая резиденция иранского посла в Минске за $900 тыс., которой предписан снос. Читать

От слез и горя до ощущения полета. Знаковые и необычные тексты журналистов Realt.by за 2018 год

Апрель

МАПИД презентовал коттедж за $33 тыс. Срок возведения — 3 недели. Читать

От слез и горя до ощущения полета. Знаковые и необычные тексты журналистов Realt.by за 2018 год

Купить «хрущёвку» за $30 тыс. и потратить $16 тыс. на ремонт. Минчанин о том, как сделал французские окна в советской квартире. Читать

От слез и горя до ощущения полета. Знаковые и необычные тексты журналистов Realt.by за 2018 год

Май

Продал «недострой» — плати налог. Почему собственников незавершённых строений лишают льготы. Читать

От слез и горя до ощущения полета. Знаковые и необычные тексты журналистов Realt.by за 2018 год

«Продаю дешевле, чем покупаю у государства». Оправдывают ли себя солнечные батареи на частном доме. Читать

От слез и горя до ощущения полета. Знаковые и необычные тексты журналистов Realt.by за 2018 год

Жизнь на полуострове за $200 в сутки. Как выглядит необычная усадьба в самом сердце Нарочи (много фото). Читать

От слез и горя до ощущения полета. Знаковые и необычные тексты журналистов Realt.by за 2018 год

Такого ещё не было. 5 участков под Минском, которые отобрали у собственников, снова выставили на аукцион. Читать

От слез и горя до ощущения полета. Знаковые и необычные тексты журналистов Realt.by за 2018 год

Июнь

«Риэлтеры "продают" аттестаты за деньги — и это проблема». Изнанка риэлтерского бизнеса в Беларуси. Читать

От слез и горя до ощущения полета. Знаковые и необычные тексты журналистов Realt.by за 2018 год

«Дед был готов к ссылке, и семья "сидела" на мешках с сухарями». Мы начинаем проект «Потерянная земля». Читать

От слез и горя до ощущения полета. Знаковые и необычные тексты журналистов Realt.by за 2018 год

Июль

Сколько зарабатывает белорусский риэлтер? Исповедь агента по недвижимости. Читать

От слез и горя до ощущения полета. Знаковые и необычные тексты журналистов Realt.by за 2018 год

Август

20 лет в арендной квартире: «Я не хочу участвовать в сговоре застройщиков и покупать квартиру по завышенной цене». Читать

От слез и горя до ощущения полета. Знаковые и необычные тексты журналистов Realt.by за 2018 год

Где не стоит покупать жильё? Полная карта сносов и уплотнений в Минске. Читать

От слез и горя до ощущения полета. Знаковые и необычные тексты журналистов Realt.by за 2018 год

Сентябрь

Большая распродажа баз отдыха — сигнал бедствия или новые возможности? Читать

От слез и горя до ощущения полета. Знаковые и необычные тексты журналистов Realt.by за 2018 год

Дорога в IT: в Госкомимуществе рассказали, как риэлтерам стать авторизованными посредниками. Читать

От слез и горя до ощущения полета. Знаковые и необычные тексты журналистов Realt.by за 2018 год

Почему застройщики уходят от жилищных облигаций и возвращаются к «долевке». Читать

От слез и горя до ощущения полета. Знаковые и необычные тексты журналистов Realt.by за 2018 год

В Беларуси снова появится частная собственность? Кодекс о земле хотят изменить. Читать

От слез и горя до ощущения полета. Знаковые и необычные тексты журналистов Realt.by за 2018 год

Октябрь

Улётные виды с крыш самых высоких домов Минска. Фоторепортаж. Читать

От слез и горя до ощущения полета. Знаковые и необычные тексты журналистов Realt.by за 2018 год

«Оказалось не так страшно». История минской семьи, променявшей столичную «двушку» на домик в деревне. Читать

От слез и горя до ощущения полета. Знаковые и необычные тексты журналистов Realt.by за 2018 год

Садовые товарищества отпугивают людей. Почему на аукционах «зависают» дачные участки под Минском. Читать

От слез и горя до ощущения полета. Знаковые и необычные тексты журналистов Realt.by за 2018 год

Ноябрь

Полово: последние вздохи умирающей деревни — ФОТОРЕПОРТАЖ. Читать

От слез и горя до ощущения полета. Знаковые и необычные тексты журналистов Realt.by за 2018 год

Декабрь

Закрытые платформы, бесшумные поезда и стеклянная станция. Фоторепортаж о строительстве третьей линии метро. Читать

От слез и горя до ощущения полета. Знаковые и необычные тексты журналистов Realt.by за 2018 год

Новый способ покупки жилья: накапливаем метры и заселяемся максимум через 2 года. Риски и преимущества. Читать

От слез и горя до ощущения полета. Знаковые и необычные тексты журналистов Realt.by за 2018 год
 
Теги: Минск
 
 
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