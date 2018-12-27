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От слез и горя до ощущения полета. Знаковые и необычные тексты журналистов Realt.by за 2018 год
28.12.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Комната на троих, онкология за плечами и три недели на холоде в очереди за дешевой квартирой. Крик души женщины, которая ушла из УКСа ни с чем.
Февраль
Без сантиментов: PR-консультант Виталий Гринь объяснил, кому застройщики должны дарить квартиры, и почему за «косяки» нужно просить прощения на коленях.
«Я вышел из банка. На жизнь осталось 150 рублей». Блогер Денис Блищ о том, как купил квартиру в кредит и как будет отдавать $45000 с процентами.
Март
Жить, как посол, но недолго: как выглядит бывшая резиденция иранского посла в Минске за $900 тыс., которой предписан снос.
Апрель
МАПИД презентовал коттедж за $33 тыс. Срок возведения — 3 недели.
Купить «хрущёвку» за $30 тыс. и потратить $16 тыс. на ремонт. Минчанин о том, как сделал французские окна в советской квартире.
Май
Продал «недострой» — плати налог. Почему собственников незавершённых строений лишают льготы.
«Продаю дешевле, чем покупаю у государства». Оправдывают ли себя солнечные батареи на частном доме.
Жизнь на полуострове за $200 в сутки. Как выглядит необычная усадьба в самом сердце Нарочи (много фото).
Такого ещё не было. 5 участков под Минском, которые отобрали у собственников, снова выставили на аукцион.
Июнь
«Риэлтеры "продают" аттестаты за деньги — и это проблема». Изнанка риэлтерского бизнеса в Беларуси.
«Дед был готов к ссылке, и семья "сидела" на мешках с сухарями». Мы начинаем проект «Потерянная земля».
Июль
Сколько зарабатывает белорусский риэлтер? Исповедь агента по недвижимости.
Август
20 лет в арендной квартире: «Я не хочу участвовать в сговоре застройщиков и покупать квартиру по завышенной цене».
Где не стоит покупать жильё? Полная карта сносов и уплотнений в Минске.
Сентябрь
Большая распродажа баз отдыха — сигнал бедствия или новые возможности?
Дорога в IT: в Госкомимуществе рассказали, как риэлтерам стать авторизованными посредниками.
Почему застройщики уходят от жилищных облигаций и возвращаются к «долевке».
В Беларуси снова появится частная собственность? Кодекс о земле хотят изменить.
Октябрь
Улётные виды с крыш самых высоких домов Минска. Фоторепортаж.
«Оказалось не так страшно». История минской семьи, променявшей столичную «двушку» на домик в деревне.
Садовые товарищества отпугивают людей. Почему на аукционах «зависают» дачные участки под Минском.
Ноябрь
Полово: последние вздохи умирающей деревни — ФОТОРЕПОРТАЖ.
Декабрь
Закрытые платформы, бесшумные поезда и стеклянная станция. Фоторепортаж о строительстве третьей линии метро.
Новый способ покупки жилья: накапливаем метры и заселяемся максимум через 2 года. Риски и преимущества.
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До Нового года осталось совсем чуть-чуть и мы решили вспомнить, чем нашей редакции запомнился сложный и интересный 2018-й. Здесь собраны тексты, которые рассказывают...
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