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Чтобы не «париться», надо попариться

28.12.2018 — Новости Экономики | Навiны Палесся  
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Чтобы не «париться», надо попариться
В августе этого года открылась общественная русская баня в аг. Ольшаны.

Её владельцем стал Денис Наумович Кадолич, который приобрёл старое здание бани на аукционе. Цена за 250 квадратных метров составила 7000 рублей, но, как признаётся владелец, чтобы привести её в божеский вид, потребовалось средств ещё больше. Раньше в этом здании находилась колхозная баня, которая  впоследствии перешла на баланс ЖКХ. Состояние её оставляло желать лучшего, поэтому постоянных посетителей становилось всё меньше.

Стоит отметить, что здание продавалось с условием, что тут непременно будет баня. Денис Наумович, посоветовшись с женой Натальей, решил взяться за это дело. Тем более с банными тонкостями знаком с детства. У его отца Наума Наумовича, талантливого плотника из Оздамич, была одна из самых первых бань в деревне.  

Потихоньку убиралось всё отжившее и закупалось новое оборудование. Гордость бани – огромная бочка-купель, сделанная из натурального дуба, которая стоит почти 1000 долларов. Несколько душевых кабин и обязательный атрибут русской бани – ведро с холодной водой, которую не побоится на себя вылить завсегдатай бани. Есть и веники, которыми можно хорошенько попариться.

Чтобы не «париться», надо попариться

Работает баня с 17 до 22 часов. Выходной – понедельник, а среда и воскресенье – по заказам. Это значит, если вы хотите прийти попариться с компанией, нужно предварительно предупредить. Ведь надо хорошенько протопить, чтобы достичь необходимой температуры. Обычно стрелка термометра достигает почти 100 градусов.

Внешний вид бани очень презентабельный, правда, территорию возле неё ещё следует облагородить. Но это уже в следующем году, когда растает снег. Чтобы не «париться», надо попариться

Признаюсь искренне, к бане я также отношусь неравнодушно. Поэтому увиденное меня приятно удивило и в следующий раз сюда заскочу с полотенцем. Кстати, цена довольно демократичная – 8 рублей за сеанс.

А ещё баня очень полезная штука. Во-первых, в процессе пребывания в парилке организм очищается от разного рода вредных веществ. Во-вторых, значительно усиливается процесс кровоснабжения кожных покровов. В-третьих, в подобных температурных условиях почки начинают работать активнее. В целом банный процесс – это замечательное оздоровительно-профилактическое средство в борьбе с заболеваниями кровеносных сосудов. В парной они отлично тренируются и становятся крепче. Поэтому, чтобы не «париться» на счёт здоровья, нужно хорошенько попариться!Чтобы не «париться», надо попариться

Анна МЕЛЬНИК

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  В августе этого года открылась общественная русская баня в аг. Ольшаны. Её владельцем стал Денис Наумович Кадолич, который приобрёл
 
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