Лукашенко встретится с Путиным 29 декабря

Александр Лукашенко 29 декабря совершит рабочий визит в Россию. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.



Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: пресс-служба Кремля

В Москве президенты двух стран продолжат разговор по актуальным вопросам белорусско-российского сотрудничества, которые стороны подробно обсудили в разных форматах на встрече в Кремле 25 декабря, говорится в сообщении.