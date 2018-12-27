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Лукашенко встретится с Путиным 29 декабря
28.12.2018 12:07 — Новости Экономики | Tut.by
Александр Лукашенко 29 декабря совершит рабочий визит в Россию. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
В Москве президенты двух стран продолжат разговор по актуальным вопросам белорусско-российского сотрудничества, которые стороны подробно обсудили в разных форматах на встрече в Кремле 25 декабря, говорится в сообщении.
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В Москве президенты двух стран продолжат разговор по актуальным вопросам белорусско-российского сотрудничества.
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