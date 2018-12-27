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«Заплатить 700 рублей и опубликовать опровержение». Суд частично удовлетворил иск Зайдеса к «Новаму часу»
28.12.2018 12:57 — Новости Экономики | Tut.by
Суд Советского района частично удовлетворил иск бизнесмена Леонида Зайдеса к газете «Новы час». Издание должно заплатить ему 700 рублей моральной компенсации и опубликовать опровержение, сообщает БАЖ.
Напомним, бизнесмен
Претензии бизнесмена касались двух статей: в одном материале газета написала, что компания Зайдеса «имеет отношение к незаконному строительству ресторана «Поедем поедим», во втором — что в Украине на Зайдеса было возбуждено уголовное дело.
И то, и другое Зайдес требовал опровергнуть. Кроме того, в своем иске бизнесмен требовал выплатить ему моральную
Адвокат бизнесмена Евгения Потапова предоставила суду справку из МВД Украины о том, что Зайдес к уголовной ответственности там не привлекался.
После решение суда руководство газеты заявило, что будет подавать апелляцию.
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«Заплатить 700 рублей и опубликовать опровержение». Суд частично удовлетворил иск Зайдеса к «Новаму часу»
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