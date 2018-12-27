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«Заплатить 700 рублей и опубликовать опровержение». Суд частично удовлетворил иск Зайдеса к «Новаму часу»

28.12.2018 12:57 — Новости Экономики | Tut.by  
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Суд Советского района частично удовлетворил иск бизнесмена Леонида Зайдеса к газете «Новы час». Издание должно заплатить ему 700 рублей моральной компенсации и опубликовать опровержение, сообщает БАЖ.

Напомним, бизнесмен требовал суд обязать газету опровергнуть информацию, опубликованную в «Новым часе» 13 июня и 19 июля этого года, которая, как заявил истец, причинила ему «нравственные страдания, выразившиеся в сильных душевных переживаниях по поводу возможности подрыва его репутации в обществе и деловой среде, дискредитации в глазах существующих и потенциальных контрагентов, клиентов, партнеров по бизнесу».

Претензии бизнесмена касались двух статей: в одном материале газета написала, что компания Зайдеса «имеет отношение к незаконному строительству ресторана «Поедем поедим», во втором — что в Украине на Зайдеса было возбуждено уголовное дело.

И то, и другое Зайдес требовал опровергнуть. Кроме того, в своем иске бизнесмен требовал выплатить ему моральную компенсацию в размере 8 тысяч рублей: 5 тысяч от редакции, 3 — от автора статей Дениса Ивашина.

Адвокат бизнесмена Евгения Потапова предоставила суду справку из МВД Украины о том, что Зайдес к уголовной ответственности там не привлекался.

После решение суда руководство газеты заявило, что будет подавать апелляцию.

 
 
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бизнесмен требовал суд обязать газету опровергнуть информацию, опубликованную в «Новым часе», которая причинила истцу «нравственные страдания, выразившиеся в...
 
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