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ЕАБР прогнозирует падение ВВП Беларуси

28.12.2018 13:30 — Новости Экономики | БДГ  
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Евразийский банк развития ухудшил прогноз по росту ВВП Беларуси в 2018 году. По оценкам аналитиков банка, белорусская экономика вырастет на 3,1% (ранее банк прогнозировал рост на 3,8%).

Такие данные приводятся в макрообзоре, подготовленном ЕАБР, сообщается на сайте банка.

"Оценка роста белорусской экономики в 2018 году была понижена, в основном из-за большего, чем ожидалось, спада в сельском хозяйстве. Сдерживающее влияние на экономический рост в конце текущего года ожидается со стороны инвестиционного спроса на фоне высокой базы предыдущего года. При этом положительный вклад в ВВП до конца 2018 года сохранится со стороны потребительского спроса на фоне роста реальных заработных плат. В результате по итогам текущего года прирост ВВП оценивается в 3,1%", – отмечается в макрообзоре.

Аналитики банка прогнозируют, что в период с 2019 по 2021 годы прирост ВВП составит 1,6–2%, что соответствует его потенциалу. Замедление экономики связано с завершением фазы восстановления, сопровождавшейся высокими темпами роста.

Инфляция по итогам текущего года прогнозируется аналитиками ЕАБР на уровне 5,4%. Некоторому ускорению инфляционных процессов до конца текущего года будут способствовать повышение цен на топливо и на отдельные продовольственные товары, отмечается в макрообзоре.

В начале 2019 года дополнительное инфляционное давление может оказать ускорение инфляции в России из-за повышения ставки НДС.

"В целом в 2019 году прирост потребительских цен прогнозируется в пределах целевого уровня Нацбанка. Однако сохранение повышенных инфляционных ожиданий, высокий рост заработной платы и возможное дальнейшее повышение внутренних цен на топливо из-за реализации налогового маневра в России смещают риски в сторону проинфляционных", – подчеркнули аналитики ЕАБР.

Напомним, что за 11 месяцев этого года ВВП Беларуси вырос на 3,2%, тогда как по приказу Александра Лукашенко за год рост должен составить 3,5%. Что касается инфляции, то она с начала года составила 5,8%. Замглавы правления Нацбанка Дмитрий Лапко 2 октября в Минске отметил, что инфляцию предполагается сохранить на уровне прогноза – до 6%, несмотря на внешние риски и внутренние уязвимости.

Основной целью денежно-кредитной политики в 2019 году станет ограничение инфляции, измеряемой индексом потребительских цен, в пределах 5% (декабрь 2019 года к декабрю 2018 года), что следует из указа Александра Лукашенко № 484 "Об утверждении Основных направлений денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2019 год".

 
Теги: Минск
 
 
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Евразийский банк развития ухудшил прогноз по росту ВВП Беларуси в 2018 году. По оценкам аналитиков банка, белорусская экономика вырастет на 3,1% (ранее банк...
 
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