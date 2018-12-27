28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси подготовлен проект декрета о лицензировании, сообщила директор Департамента по предпринимательству Министерства экономики Ирина Бабаченок во время круглого стола "Условия ведения бизнеса в Беларуси: что изменилось за год?" в пресс-центре БЕЛТА.

"На высокой стадии готовности находится проект декрета главы государства "О лицензировании". Данный документ имеет концептуальный характер и определяет изложенную через принципы новую идеологию лицензирования", - сказала Ирина Бабаченок.

В частности, проектом документа предусматривается исключение лицензирования отдельных видов деятельности, запрет на прекращение и приостановление действия лицензии за формальные нарушения и незначительные проступки. Предполагается, что к грубым будут относиться только нарушения, повлекшие причинение вреда государственным или общественным интересам, окружающей среде, жизни, здоровью населения либо создавшие угрозу причинения такого вреда, а действие лицензии будет прекращаться только за повторное нарушение и только по решению суда. "По нашим оценкам, в случае принятия документа в нынешней редакции и с учетом того, что декретом №7 уже отменено лицензирование видов деятельности, на осуществление которых было выдано около 15 тыс. лицензий, можно будет говорить о сокращении количества действующих лицензий на 30% за последний год. Думаю, это достаточно серьезная цифра", - отметила директор департамента.

Кроме того, проект предполагает создание единого электронного реестра лицензий. К данным реестра будет обеспечен круглосуточный свободный доступ в сети Интернет на безвозмездной основе.-0-