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Жесткий 2018-й. Горькие потери, яркие победы, громкие скандалы и большие маневры уходящего года

28.12.2018 13:32 — Новости Экономики | Tut.by  
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Все более резкие движения в разных направлениях дают Беларуси шанс вырваться из привычной колеи, по которой мы потихоньку двигались, рискуя угодить в болото. Знаковые достижения либералов, небывалая активность силовиков, смелые инициативы, странные и местами уродливые латания дыр: длинный безвиз, вдохновляющая кругосветка, скандальное «дело БЕЛТА», яркий День воли и громкое морализаторство силовиков. Год знаковых побед, внезапных потерь, нервных маневров и бурных скандалов. TUT.BY — о событиях, явлениях и людях, сделавших уходящий 2018 год важным и неповторимым.

Праздник года: День Воли

Столетие БНР в Минске могло стать днем очередных столкновений оппозиции и ОМОНа, но благодаря хотя бы временно победившему разуму стало главным культурно-политическим событием года.

Праздник был бы невозможен без активистов, которые организовали митинг-концерт буквально за три недели, многих тысяч пришедших людей и прагматичных чиновников в Администрации президента, которые дали гражданам вполне спокойно отметить столетие первой попытки белорусов создать свое государство.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Без негатива не обошлось: нескольких людей задержали за то, что они пришли не на разрешенный концерт, а на свою акцию, других — за то, что ходили с бело-красно-белыми флагами за ограждениями. Но этот день все равно войдет в историю размахом и атмосферой праздника — впервые за десятки лет празднования 25 марта.

Рокировка года: Смена правительства

Августовское информационное затишье взорвала анонсированная и все-таки неожиданная смена правительства, знаменательная возвращением во главу вертикали одного из самых последовательных рыночников Сергея Румаса. Назначенное правительство стало самым молодым в белорусской новейшей истории.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Первым заместителем 48-летнего Румаса, самого молодого премьер-министра страны, назначен 43-летний Александр Турчин, глава Совета по развитию предпринимательства. Турчин и в новой должности продолжил дожимать несколько весьма болезненных для бизнеса вопросов. И дожал. Но это уже совсем другая номинация.

Третью ключевую в нынешних реалиях позицию вице-премьера, курирующего ТЭК, стал 43-летний Игорь Ляшенко, сменивший бессменного Владимира Семашко на самой критичной при нынешнем состоянии белорусской экономики позиции. Успехов на этом фронте, в переговорах с Россией по нефтегазовым поблажкам, пока нет, но вопрос тут скорее политический и от талантов правительственных переговорщиков зависит слабо.

Наезд года: «Дело БЕЛТА»

Уходящий год стал одним из самых ударных для защитников госмонополии на правду. В январе власти заблокировали популярный оппозиционный сайт Хартия'97. Весь год усиленно штрафовали журналистов телеканала «Белсат», доведя к декабрю сумму взысканий до рекордных 100 тысяч рублей. К концу года власти переняли у российских теперь уже партнеров их фишку — наказание людей за репосты в соцсетях.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Но пиком борьбы с негосударственными медиа стало «дело БЕЛТА». 15 обвиняемых, включая восемь редакторов TUT.BY, первый опыт на Окрестина, обыски, изъятая техника, негатив в мировых СМИ, осуждение со стороны Запада — все потому, что журналисты под старыми и чужими паролями читали ленту агентства, живущего на народные налоги. Обвиняемым по делу остается наш главред Марина Золотова, паролями от БЕЛТЫ не пользовавшаяся, но, судя по всему, не очень «удобная в быту» для властей. Пожелаем им оставить эту историю в уходящем году.

Маневр года: Конфликт с Россией

Споры с Москвой попадают в итоги почти каждого года для Беларуси. Но этот год особенный. К середине осени после нескольких встреч президентов уже казалось, что стороны разобрались со всеми конфликтными точками — по нефтепродуктам, перетаможке, кредиту ЕФСР, поставками продовольствия. Но к началу декабря стало ясно, что сорваны переговоры по главной проблеме для Минска — налоговому маневру.

Мы подробно и доступно разбирали, что это за маневр. Важно, что по оценкам Минска, мы потеряли уже больше 4 млрд долларов и можем потерять еще около 10 млрд в ближайшие годы, если не договоримся с Россией о компенсации.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

Но Москва заняла жесткую позицию и предложила Беларуси взамен на финансовую поддержку углубить интеграцию, вплоть до единой валюты, таможни, счетной палаты и налоговой политики. Александр Лукашенко обвинил Москву в попытках «не мытьем, так катаньем» поглотить Беларусь, пообещал, что суверенитет не отдаст, и отказался называть Россию «братским государством». Российские депутаты стали предлагать референдум в Беларуси на крымский манер. Рождественская встреча с Путиным прошла без серьезных подвижек, теперь все ждут еще одной, предновогодней.

Эпопея года: «Дело медиков»

В июне начался самый громкий коррупционный скандал, причем не только этого года. Условное «дело медиков» — это порядка 95 уголовных дел, по которым проходит около 100 фигурантов. Задержания начались с нескольких главврачей в Минске и регионах. Апогей — задержание КГБ заместителя министра здравоохранения Игоря Лосицкого. За решеткой оказываются и владельцы крупных аптечных сетей, и импортеры, и чиновники, отвечавшие за системы госзакупок лекарств и медицинской техники. «Суммы взяток варьировались от 2,5 тысяч до 10 тысяч долларов», — проинформировал глава КГБ Валерий Вакульчик. В тайниках у фигурантов — приличные запасы, до 500 тысяч долларов наличными. Ждем судов и готовимся услышать много удивительного про прежде скрытую от глаз широкой общественности систему закупок, поставок, откатов и взяток.

Потеря года: Ушли знаковые личности

Год тяжелых потерь для музыки, спорта, бизнеса и журналистики. В мае на 51-м году жизни умер основатель компании «Онега» известный белорусский бизнесмен Сергей Метто, начавший свой бизнес с нуля еще в девяностых.

«Если взять среднестатистического белоруса не из Минска, то кем он хочет стать? Читал, что милиционером. Приехать в Минск, пожить в общаге, жениться на минчанке и остаться в столице. В России мечта среднестатистического молодого человека — стать силовиком или чиновником. Поэтому так и живем. В 1990-е, когда я начинал, все хотели заниматься бизнесом. Сейчас очень многие хотят найти теплое место. Развитие культуры предпринимательства — вопрос пропаганды. И даже, наверное, помогает больше не она, а реальные успешные примеры. Ты должен видеть, „чувствовать“ этого предпринимателя. Иметь возможность „потрогать“ его руками, пообщаться с ним. И только тогда у тебя появиться желание заниматься бизнесом» (из интервью «Про бизнес», 2016 год).

4 августа в возрасте 46 лет умер от недолеченной пневмонии лидер группы «Нейро Дюбель» Александр Кулинкович.

«Нас всех приучили быть мелкими клерками. Это касается и музыкантов, и художников. Для нашей власти свобода — это запрещенное слово. „Я свободен“ у нас означает, что я — оппозиционер, я — террорист, сейчас я что-нибудь взорву! Нам говорят, что свободным быть плохо, нужно следовать указам». (из интервью TUT.BY, 2014 год).


Фото: budzma.by

23 августа умер основатель и глава первого белорусского независимого информационного агентства БелаПАН, поэт Алесь Липай. Ему было 52 года. В начале лета 2018 года в отношении Липая было возбуждено уголовное дело по «налоговой» статье, потом задержанными по «делу БЕЛТА» оказались сотрудники БелаПАН. Стресс, нервы, эмоции и тяжелая болезнь — и журналистское сообщество, и так порядком издерганное и разобщенное, лишилось одного из столпов.

«Белорусское общество расколото, говорят политологи. Мне видится, что расколото оно вовсе не надвое. Разбитое чуть ли не вдребезги в конце 80-х — 90-х годах прошлого века, сейчас оно представляет собой целые груды осколков. И в каждом отражается свое, особое и в чем-то резонное, видение явлений и событий. Вот большой кусок, вмонтированный в телевизор. В нем — рост ВВП и доходов населения, „Дожинки“ в провинции и дискотеки на Октябрьской площади в Минске, алчная Россия и ее цепной „Газпром“, двойные стандарты Евросоюза и Соединенные Штаты в роли мирового жандарма, их пособники-оппозиционеры, борьба чиновников с коррупцией в среде чиновников…» (Из колонки на Naviny.by, 2007 год).

22 сентября на 53-м году жизни умер председатель правления футбольного клуба БАТЭ Анатолий Капский.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«У нас любят жаловаться на то, что плохо живем. Но для того, чтобы жить лучше, надо много работать. К сожалению, когда ты многим людям даешь эту возможность, то далеко не у всех получается ее использовать. Помню, когда в 90-е начинал заниматься бизнесом, это было очень сложно. И чтобы выйти на определенный уровень, мы готовы были работать днем и ночью. Сейчас же людей, которые готовы жертвовать своим личным временем и вниманием к семье, очень немного. Те, кто в этом деле лучшие, предпочитали заводить свой бизнес». (из интервью SPORT.TUT.BY, 2015 год)

Борьба года: Дело Коржича

Трагедия погибшего в октябре 2017 года 21 летнего солдата Александра Коржича в военном городке Печи дошла до суда. Обвиняемыми по делу о доведении до самоубийства были три сержанта. В суде свидетели перечисляют бесконечные поборы, унижения, издевательства разной степени изощренности, вроде требования вылизывать ершик для унитаза или чистить унитаз, специально вымазанный кремом для обуви. Такой вот учебный центр.


Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Приговор сержантам — от 6 до 9 лет. Мать Саши, Светлана Коржич, в версию самоубийства не верит. Именно из-за ее жесткой позиции мы узнали многие жуткие подробности армейской службы в мирной и благополучной Беларуси.

«Хлопчыки, вы все равно выйдете, и мамы вас любят, и дети будут, — обращалась в суде к обвиняемым Светлана Коржич. — А у меня уже ничего не будет. Вы совершили большую ошибку, придется отвечать. Офицеры ушли от ответственности. Армия у меня забрала сына, настоящее, будущее. Мне кажется, все, что происходит, это страшный сон, он происходит не со мной. Пусть Саше Министерство обороны поставит памятник и напишут: „Освободителю Печей“. Это мой сын открыл эти Печи, это гиблое место».

Золото года: Золотая олимпийская биатлонная эстафета


Фото: Reuters

Женская сборная Беларуси по биатлону сотворила одну из главных сенсаций Олимпиады в Пхенчхане, выиграв эстафету. В тяжелейших погодных условиях выдержали жесточайшую конкуренцию Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова и Дарья Домрачева. Домрачева и Скардино по окончании сезона заявили о завершении карьеры.

«Модернизация» года: Декрет о тунеядцах в новой ипостаси

В начале года президент подписал декрет № 1, которым отменен скандальный сбор с трудоспособных неработающих граждан «на финансирование госрасходов». Теперь речь идет о «мерах по содействию занятости населения».

Впрочем, для незанятых предусмотрен кнут — с 1 января 2019 года они будут оплачивать субсидируемые государством услуги по полной стоимости. Баталии и разъяснения, кого же считать «незанятым» в экономике, продолжались весь год. Как и выяснение, сколько и за что им придется платить. Пока серьезные траты можно ожидать тунеядцам-собственникам жилья.

Очевидно, что и в 2019 году тема останется на слуху — попавшие в базу (а пока туда включили около 500 тысяч человек) получат новые счета, возмутятся, пойдут доказывать или организовывать свою полезность экономике. А вот способность последней генерировать достойные рабочие места в достаточном количестве — под вопросом.

Открытость года: «Безвиз» наступает

Беларусь продолжает открывать свои границы миру. Пятидневный безвиз, который ввели в 2017-м, стал успехом — туристический поток в страну вырос на 20%. В этом году власти пошли на неожиданно либеральную меру и расширили безвизовое окно в шесть раз — до 30 дней.


Фото: Дмитрий Брушко

Вслед за этим безвизовое соглашение — здесь уже в обе стороны — заработало с Китаем.

Для полноты картины остается только отменить устаревшие нормы об обязательной регистрации иностранцев, договориться об упрощении визового режима с ЕС (что не только от Минска зависит) и подписать с Москвой соглашение о признании виз, которое упростит жизнь иностранцам, путешествующим через Беларусь в Россию транзитом.

Морализм года: Забота МВД о нравственном облике белорусов

В уходящем году МВД отметилось сразу несколькими не типичными для себя активными шагами по защите морального облика белорусов. Вернее того, как эту мораль воспринимают в самом ведомстве. В мае МВД опубликовало нашумевшее заявление «Они не пройдут» в ответ на вывешенный британским посольством радужный флаг — символ толерантности к ЛГБТ. По мнению милиции, однополые отношения — «подделка», которая подрывает традиционные институты брака и семьи. Отдельно и регулярно по теме высказывается и министр Игорь Шуневич.

С начала лета ОМОН стал периодически забирать в автозаки выпивающих горожан с набережной у минской тусовочной улицы Зыбицкая. В июле спецназ ворвался на вечеринку свингеров под Минском, чтобы, в том числе, помешать «продвижению извращенных взглядов на отношения „мужчина-женщина“».


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Наконец, в ноябре милиция стала охранять от покушений памятник царскому городовому возле здания МВД. За пощечину фигуре — подростка заставили извиняться на камеру, за возложение венков к памятнику — задержали анархистов, как и другого парня — за надетый на городового шарфик. Минчане ответили на бдительность милиции флэшмобом — стали фотографироваться со скульптурой. Такое проявления внимания милиция разрешила, но пообещала пресекать нарушения общественного порядка, они же — «дешевый пиар», они же — «нездоровый ажиотаж».

Дилемма года: Алкогольные разборки

Алкоголь продолжает оставаться одним из ключевых продуктов страны. И градус страстей вокруг него растет. Сутки продержался запрет на продажу спиртного в ночное время. Президент назвал решение непродуманным, и все вернулось на круги своя. «Не секрет, что данный продукт является серьезным подспорьем для нашего бюджета. Так везде, в любом государстве, мы это не скрываем», — заявил Лукашенко.


Фото: Александр Чугуев, TUT.BY

Итог масштабного президентского совещания — «монополию усилить». Вопреки либеральной риторике последнего времени о равенстве форм собственности, разделении своих функций регулятора и собственника, возможной приватизации и отказе властей от преимущественных прав на различные активы, в алкогольной отрасли государство в лице концерна «Белгоспищепром» пытается не только радикально расширить круг своих полномочий, но и убрать с рынка единственного конкурента-частника в производстве спирта. А есть еще акцизы, торговые надбавки, квоты. Жесткое противостояние лоббистов со всех сторон продолжается. Пока с переменным успехом.

Давление года: Смертельная работа и зона

Случившиеся весной одна за другой трагедии руководителей агрохолдинга «Купаловское» и «Бобруйскмолоко» шокировали. Образованные, успешные, в расцвете сил люди выбрали страшный способ решить свои проблемы. Не факт, что проблемы именно рабочие, хотя рабочих проблем у руководителя любого уровня — в избытке. И они наверняка стали или питательной средой, или последней каплей. Есть напряженное задание, недремлющие контролеры и карающее правосудие. И вишенкой на торте — угроза попасть в базу незанятых в экономике. Давление увеличивается, ставки растут, атмосфера угрозы разноса, увольнения, осуждения, заключения сгущается. А заключение — серьезный фактор риска потерять не только социальный статус, самоуважение, семью, но и жизнь. Как Николай Патрончик, отдавший 45 лет Круглянской ПМК, сделавший из скромной межколхозной строительной организации одного из лидеров отрасли и умерший в СИЗО в 67 лет. Качество и своевременность оказания медпомощи и ему и умершей в колонии судье остается под вопросом. Так что инвестклимат, может, объективно и улучшается, но субъективно — суровые времена.

Цифра года: 27 подорожаний топлива

Пока «желтые жилеты» кошмарят Францию, недовольные ростом цен на бензин, белорусы без видимых вопросов пережили двадцать семь изменений цен на автомобильное топливо в этом году. По копейке, но с завидной регулярностью топливо росло в цене сперва вслед за нефтью, потом — и после снижения цен на нее. За январь-декабрь 2018 года средняя котировка нефти марки Brent составила 71,1 доллара, а цена на поставляемую на белорусские НПЗ нефть увеличилась на 27% к прошлому году в долларах и на 37% — в рублях. Теперь — новая напасть. Налоговый маневр в России. Который, по оценкам Минска, ведет к увеличению розничных цен на нефтепродукты на 5−7% в 2019 году. Если двигаться планируем по копейке, можно вскорости после праздников и приступать.

Победа года: Отменены указ 488 и одиозные статьи УК

После изнуряющих баталий пало сразу несколько одиозных статей Уголовного кодекса и самый критикуемый бизнесом «лжепредпринимательский указ» № 488. Об отмене последнего весь год твердил ныне первый вице-премьер Турчин. Оппонентами выступали силовые ведомства. Теперь, заверяют власти, противодействие лжепредпринимателям будет основано на доказывании налоговыми и контролирующими органами факта неосуществления сделки. Проблема с реальными сделками, за которые приходилось доплачивать налоги добросовестным субъектам хозяйствования, будет полностью исключена. Скорректирована и одна из самых критикуемых экономических статей УК — 233, незаконная предпринимательская деятельность. В новой редакции статьи уголовная ответственность предусмотрена только за деятельность без лицензии. Статья 234, лжепредпринимательство, из УК и вовсе исключена, как и 193.1 — деятельность от имени незарегистрированной организации. Вместо уголовной за это вводится административная ответственность (штраф до 50 базовых величин). К примеру, с 2005-го по 2012 год 18 членов незарегистрированных организаций были осуждены по статье 193.1. Пятеро приговорены к лишению свободы.


Первый вице-премьер Александр Турчин. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Скандал года: Расследование поставок незарегистрированной вакцины «Эупента»

Расследование обстоятельств смерти двухмесячного ребенка после плановой вакцинации привело к громкому скандалу. «Ежедневник» выяснил, что южнокорейская вакцина «Эупента», которой привили ребенка, не была занесена в Реестр лекарственных средств Беларуси.

Минздрав заверял, что незарегистрированную вакцину ввезли в Беларусь для «предупреждения развития чрезвычайной ситуации, возникновения вспышек жизнеугрожающих инфекционных заболеваний и в связи с необходимостью обеспечения национального календаря профилактических прививок». Сомнений в этой версии добавляло то, что руководитель предприятия, занимавшегося поставками вакцин в Беларусь, оказался за решеткой по подозрению в коррупционных преступлениях.


Фото: Reuters

Абсурд года: Новая система баллов на ЦТ

С 2019 года результаты централизованного тестирования начнут подсчитывать по новой методике. У абитуриентов и учителей она вызвала немало вопросов. И если РИКЗ считает, что результаты в области низких и средних баллов станут более объективными, то репетиторы полагают, новая система создает условия для того, чтобы наугад набрать немалое количество баллов. К примеру, на ЦТ по математике или физике «методом тыка» можно дать 3−4 правильных ответа из 30, что по прежней системе оценивания давало абитуриенту не более 12 баллов, а по новой системе выходит, что теперь достаточно ответить правильно еще два раза и получить приличные 50 баллов. Зато вечная критика крайне низких баллов абитуриентов поутихнет. Такой вот подъем уровня образования вручную.

Мечта года: Кругосветка


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Пилоты Александр Центер и Андрей Борисевич впервые в истории Беларуси облетели вокруг земли на легком винтовом самолете Cessna 182T. Они провели в полете почти месяц, пролетели около 28 тысяч километров, были в воздухе больше 120 часов.

За скупыми цифрами — самый красивый проект года с фантастическими фотографиями уникальных уголков планеты.

«30 дней бесконечного драйва, 2 огромных телевизора слева и справа и почти все время ты смотришь в окно, где происходит что-то новое, никогда ничего не повторяется», — отмечает Центер.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Все более резкие движения в разных направлениях дают Беларуси шанс вырваться из привычной колеи, по которой мы потихоньку двигались, рискуя угодить в болото....
 
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