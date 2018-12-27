Минстройархитектуры: нормы декрета №7 уже дают положительный эффект

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нормы, содержащиеся в декрете №7 "О развитии предпринимательства", уже дают положительный эффект. Об этом сообщил во время круглого стола "Условия ведения бизнеса в Беларуси: что изменилось за год?" в пресс-центре БЕЛТА заместитель министра архитектуры и строительства Дмитрий Семенкевич.

"Нормы декрета №7 уже дают положительный эффект. В частности, мы уменьшили нагрузку на местные органы управления в вопросах выдачи разрешительной документации (разрешений на капитальный ремонт и техническую модернизацию). Как вы знаете, сейчас эти процедуры проходят по документам, которые оформляет сам собственник того или иного объекта либо инвестор", - отметил замминистра.

Еще одним положительным моментом, по его словам, является увеличение объема технической модернизации в республике. При этом речь идет не только о технической модернизации промышленных и производственных предприятий, как предполагалось вначале, увеличилось и количество офисных помещений, прошедших техническую модернизацию.

"Единственное, мы столкнулись вот с чем: декрет рассчитывался на законопослушных предпринимателей, но появились нарушения его норм в том плане, что кто-то проводит под технической модернизацией и реконструкцию, и техническую модернизацию без разработки проектной документации", - сказал Дмитрий Семенкевич. В этой связи он обратил внимание на то, что техническая модернизация - не вседозволенное изменение, перепланировка помещений. "Все равно должна разрабатываться проектная документация, должен быть факт ее утверждения собственником объекта, выполнение строительно-монтажных работ и потом факт регистрации данного объекта. Все эти процедуры остаются", - подчеркнул замминистра.

В декрете есть норма о необходимости разработки Кодекса об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Минстройархитектуры в настоящее время ведет активную работу в данном направлении, отметил Дмитрий Семенкевич.

Директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М.С.Кунявского Жанна Тарасевич в свою очередь считает, что декрет №7 можно оценивать по-разному. Так, к примеру, бизнес, который планировал расширяться в этом году либо развиваться (открывать новые предприятия либо модернизировать свои производства), безусловно, отметит положительную динамику. Те же субъекты хозяйствования, которые практически продолжили работать в прежних условиях, скорее всего, скажут, что пока еще не почувствовали ничего.-0-