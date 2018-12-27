Итоги 2018 года: поддерживать высокий спрос будет сложно, цены на квартиры в шаге от снижения

Общее предложение квартир выросло за 2018 год на 36%, что эквивалентно почти 2 тысячам новых объектов.

Рост цен на квартиры в Минске по итогам 2018 года составил 8,4%. В абсолютном выражении 1 квадратный метр подорожал в среднем на $100. Впрочем, настоящий рост закончился ещё в апреле, после чего изменения были едва заметными.

Как изменилось за год время продажи квартиры? В начале года, на волне покупательского ажиотажа, медианное время продажи квартир в Минске составляло 68 дней. Это означает, что половина квартир продавались быстрее, а другая половина — дольше. К концу года этот показатель достиг отметки в 101 день.

КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

По сравнению с концом 2017 года воздействие многих факторов на столичный рынок жилья изменилось. Каких-то кардинальных перемен не произошло, но во многих случаях речь уже не идет о дальнейшем росте рынка, скорее о поддержании стабильности.

Судя по последним данным Белстата, в 2018 году остановился рост населения Минска. Это знаковый момент, ведь в прошлые годы население столицы ежегодно увеличивалось на 10-20 тысяч. В краткосрочной перспективе это не сулит каких-то потрясений. Более важными на данный момент являются изменения в возрастной структуре населения, а именно пиковая численность людей в возрасте от 25 до 35 лет, для которых жилищный вопрос стоит наиболее остро. Тем не менее, стабилизация населения столицы на уровне 2 миллионов человек — это долгосрочный тренд, с которым придется считаться всем игрокам рынка.

Экономика по-прежнему находится в «зеленой зоне», однако рост ВВП замедляется. На фоне нерешенных споров с Россией и очередного витка снижения цен на нефть перспективы восходящего тренда выглядят довольно туманными, особенно с учетом эффекта высокой базы 2018 года.

На фоне роста экономики средняя заработная плата в 2018 году увеличилась как в рублях, так и в долларовом эквиваленте. В следующем году в Нацбанке не исключают роста волатильности курсов, к тому же регулятор всё активнее проводит политику дедолларизации (в том числе и на рынке недвижимости). В таких условиях рассчитывать на рост зарплат в долларах будет гораздо сложнее.

Доходность аренды в 2018 году стабилизировалась на уровне 6% годовых и по-прежнему значительно опережает валютные депозиты. Сегмент остаётся привлекательным для тех, кто рассматривает долгосрочную перспективу. Любителям более «коротких» инвестиций нужно принимать во внимание дельту между ценой покупки и продажи квартиры. Нет сомнений, что желающих купить квартиру по $1280 за «квадрат» для сдачи её в аренду окажется меньше, чем по $1150 (как в конце 2017 года).

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