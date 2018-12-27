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Новые тарифы на электроэнергию установлены в Беларуси

28.12.2018 — Новости Экономики | Вороновская газета  
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Новые тарифы на электрическую энергию утверждены постановлением Совета Министров от 27 декабря 2018 года №947, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства. Так, одноставочный тариф электроэнергии в жилых домах (квартирах), оборудованных электроплитами, составит Br0,1218 за 1 кВт.ч. 
 
Дифференцированный тариф по временным периодам: минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00) — Br0,0853 за 1 кВт.ч, максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00) — Br0,2436 за 1 кВт.ч. Тариф на электроэнергию для нужд отопления и горячего водоснабжения с присоединенной (суммарной) мощностью оборудования более 5 кВт в период минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) составит Br0,1003 за 1 кВ.ч, а в остальное время суток — Br0,1863 за 1 кВт.ч. 
 
Тариф на электроэнергию при условии ее использования в том числе для отопления и горячего водоснабжения в многоквартирных домах, не оборудованных системами централизованного тепло- и газоснабжения и оборудованных электроплитами, при отсутствии отдельного (дополнительного) прибора индивидуального учета расхода электроэнергии для нужд отопления и горячего водоснабжения составит Br0,0687 за 1 кВт.ч. 
 
Таким образом, появилась новая тарифная группа. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 декабря 2018 года.
 
 
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Новые тарифы на электрическую энергию утверждены постановлением Совета Министров от 27 декабря 2018 года №947, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства. Так,...
 
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