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Россельхознадзор отменил ограничения на поставки продукции трех белорусских предприятий

28.12.2018 14:19 — Новости Экономики | БелТА  
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Россельхознадзор отменил ограничения на поставки продукции трех белорусских предприятий
Фото из архива

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) с 28 декабря 2018 года отменила временные ограничения на поставки в Россию продукции трех белорусских предприятий. Такая информация размещена на сайте российского ведомства, сообщает БЕЛТА.

Ограничения сняты с ОАО "Калинковичский мясокомбинат" (за исключением продукции, запрещенной к ввозу по причине действующих ограничений по АЧС), а также ОАО "Молочный мир" и УПП "Полоцкий молочный комбинат" (за исключением поставок сухой молочной продукции).

Такое решение Россельхознадзор принял по результатам рассмотрения предоставленных белорусской стороной материалов, а также с учетом гарантий Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Продукция с указанных предприятий должна быть произведена с 28 декабря 2018 года и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) с 28 декабря 2018 года отменила временные ограничения...
 
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