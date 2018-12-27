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Россельхознадзор отменил ограничения на поставки продукции трех белорусских предприятий
28.12.2018 14:19 — Новости Экономики | БелТА
Фото из архива
28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) с 28 декабря 2018 года отменила временные ограничения на поставки в Россию продукции трех белорусских предприятий. Такая информация размещена на сайте российского ведомства, сообщает БЕЛТА.
Ограничения сняты с ОАО "Калинковичский мясокомбинат" (за исключением продукции, запрещенной к ввозу по причине действующих ограничений по АЧС), а также ОАО "Молочный мир" и УПП "Полоцкий молочный комбинат" (за исключением поставок сухой молочной продукции).
Такое решение Россельхознадзор принял по результатам рассмотрения предоставленных белорусской стороной материалов, а также с учетом гарантий Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия.
Продукция с указанных предприятий должна быть произведена с 28 декабря 2018 года и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.-0-
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28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) с 28 декабря 2018 года отменила временные ограничения...
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