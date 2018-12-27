В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Домодедово в тренде Летом 2018 года в международном аэропорту Домодедово был введен в эксплуатацию новый ультрасовременный пассажирский терминал Т2. Это первая очередь масштабного...

Летом 2018 года в международном аэропорту Домодедово был введен в эксплуатацию новый ультрасовременный пассажирский терминал Т2. Это первая очередь масштабного проекта, реализация которого увеличит пропускную способность аэропорта в 2,5 раза, подняв ее до 75 миллионов человек в год. Визитной карточкой нового терминала стала инновационная система климат-контроля, которая позволила не только решить задачу повышения комфорта пассажиров, но и вдвое снизить энергоемкость климатических установок. Во многом это стало возможным благодаря использованию чиллеров на базецентробежных компрессоров Danfoss Turbocor. Крупнейшие аэропорты мира фиксируют постоянный рост объемов пассажирского трафика. Всего за один день августа 2018 года в Европе было выполнено около 37 тысяч полетов. Это стало абсолютным рекордом за всю историю авиации, но уже в ближайшем будущем он может быть побит.Россия тоже не отстает, поэтому неудивительно, что старые транспортные узлы уже не справляются с нагрузкой. Для решения проблемы управляющей компанией аэропорта Домодедово был разработан масштабный проект, который предполагает поэтапное строительство трех новых ультрасовременных терминалов. Первый из них, Т2, открыл свои двери в 2018 году перед гостями чемпионата мира по футболу.В каждом помещении огромного здания необходимо поддерживать определенную температуру воздуха. В первую очередь это относится к галерее международных рейсов, площадь которой превышает 157 тысяч квадратных метров. Здесь были созданы все условия для комфортного пребывания пассажиров, включая инновационную систему климат-контроля.За ее работу отвечают чиллеры на базе центробежных компрессоров Danfoss Turbocor. По словам Алексея Морозова, заместителя генерального директора выполнявшей проектирование и монтаж климатического оборудования компании Термокул, такая конструкция позволяет не только обеспечивать комфорт пассажиров, но и ежегодно экономить до 40 процентов электроэнергии.В полностью безмасляных центробежных компрессорах Turbocor ротор вращается в магнитном поле без малейшего трения. При снижении температуры конденсации или тепловой нагрузки встроенный преобразователь частоты уменьшает скорость вращения ротора и энергопотребление установки.Это позволяет оптимизировать расход электроэнергии при нагрузке от 20 до 100 процентов и поднимает энергоэффективность чиллеров на качественно новый уровень, повышая ее до 42 процентов по сравнению с традиционными решениями, а также снижая уровень вводной мощности на новых объектах, объясняет Александр Серавин, руководитель направления Комплексные инженерные решения компании Данфосс.Как отмечает эксперт, около 85 процентов используемых сегодня в мире традиционных коммерческих систем кондиционирования воздуха отличаются избыточной мощностью, необходимой для работы в условиях пиковых нагрузок. Но по статистике на пределе своих возможностей чиллеры работают лишь 3 процента всего времени, а 97 часов из 100 они функционируют в режиме чрезмерного энергопотребления.Из-за этого стоимость оборудования и его эксплуатации оказывается неоправданно высокой, что особенно критично для таких крупных объектов, как аэропорты, где используются климатические установки большой мощности. Решение Данфосс обеспечивает почти двукратную экономию энергоресурсов, снижает эксплуатационные нагрузки на оборудование и продлевает срок его службы.Суммарная мощность холодильных машин на базе компрессоров Turbocor, обслуживающих Терминал 2 аэропорта Домодедово, составляет 45 мегаватт, а общая площадь обслуживаемых ими помещений достигает 239 тысяч квадратных метров. С учетом полученного от применения этой технической новации положительного эффекта было принято решение об использовании технологии при строительстве следующих терминалов аэропорта.www.danfoss.ru