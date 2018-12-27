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Химический анкер Soudafix VE400-SF

28.12.2018 12:54 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
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Химический анкер, это связующая клеящая масса между крепежным элементом и материалом основания. Как правило, крепления с химическим анкером намного прочнее тех, которые сделаны с помощью обычных анкерных болтов. Это происходит за счет того, что отверстие в бетоне, камне, кирпиче или другом используемом материале заполняется составом, который обеспечивает надежное соединение металлического элемента с материалом. В каких случаях стоит обратить внимание на химический анкер? Выбор очевиден тогда, когда возникает необходимость монтажа элементов строительных конструкций, особенно тех, которые подвержены значительным нагрузкам, в том числе расположенных на краях. Еще одной областью применения является ремонт отломанных частей в монолитных и пористых материалах, к примеру, разрушающихся стен или перегородок.

SOUDAL рекомендует обратить внимание на Soudafix VE-400SF, двухкомпонентную винилэстеровую смолу, предназначенную для крепления монтажных дюбелей, усиливающих стержней, балюстрад, столбиков ограждений, полок и поручней в монолитных и пористых материалах. Бетоне, камне, дырчатом и монолитном кирпиче, котельцовых блоках. Это средство идеально подходит для крепления в краях конструкций, например, перил, так как не вызывает монтажных напряжений. Оно может применяться на мокрых субстратах, даже под водой, и при низких, до минус 50 градусов, температурах.

Soudafix VE-400SF от SOUDAL отличает простота использования, короткое время отверждения, отсутствие неприятного едкого запаха, высокая химическая стойкость, водостойкое и герметичное соединение. Класс огнестойкости смолы F120, она обладает европейскими техническими сертификатами EPA07/0182 и EPA-07/0183. Сам процесс использования средства чрезвычайно прост. С помощью пистолета средство выдавливают в заранее созданное отверстие, после чего вставляют крепежный элемент.

Такой класс средств, как химические анкеры, стал использоваться относительно недавно, но уже завоевал доверие и признание у профессионалов строительной индустрии и рядовых пользователей. Однако особенно примечательно, что именно Soudafix VE-400SF от SOUDAL обладает теми характеристиками, которые делают рабочий процесс простым и приятным.

www.soudal.ru
 
 
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Химический анкер, это связующая клеящая масса между крепежным элементом и материалом основания. Как правило, крепления с химическим анкером намного прочнее тех,...
 
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Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
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Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
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