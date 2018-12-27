БМЗ подписал рекордный контракт на поставку металлокорда шинному гиганту Continental

Белорусский металлургический завод подписал с концерном Continental контракт на поставку в 2019 году 32,8 тысячи тонн металлокорда. Этот объем является максимальным за весь 23-летний период сотрудничества двух компаний, говорится в сообщении ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК».

БМЗ начал работать с признанным во всем мире производителем шин в 1995 году. Тогда объем поставок составил 15 тысяч тонн. За это время поставки росли. В 2018 году БМЗ отгрузил на заводы Continental, расположенные в Германии, Румынии, Словакии, Чехии, Мексике, Эквадоре и России, почти 30 тысяч тонн металлокорда. Согласно подписанному контракту в 2019-м данный объем будет увеличен до 32,8 тысячи тонн.

В 2018 году БМЗ произвел около 91 тысячи тонн металлокорда. Основная часть данной продукции была реализована на экспорт в 17 стран мира.

По данным предприятия, за январь-ноябрь 2018 года на БМЗ было выпущено 2,24 млн тонн стали, 1,95 млн тонн проката, 136,5 тыс. тонн бесшовных труб и 386,6 тыс. тонн продукции сталепроволочных цехов (металлокорда, бортовой бронзированной проволоки, проволоки РМЛ и стальной проволоки различного назначения). За указанный период Белорусский металлургический завод экспортировал в 66 стран мира продукции на более 1,156 млрд долларов, что на 28% больше, чем за 11 месяцев 2018 года.

В ночь с 27 на 28 декабря жлобинский гигант направил партию арматуры в Великобританию и таким образом преодолел рубеж выручки в 1,5 млрд долларов. Данная цифра превышает итоговый показатель 2017-го года на 293 млн долларов.