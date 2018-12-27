В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так От умного дома к умному городу IEK GROUP представила SMART-квартал, комплексное решение проблемы автоматизации управления городской инфраструктурой, предусматривающее расширение умного дома до...

IEK GROUP представила SMART-квартал, комплексное решение проблемы автоматизации управления городской инфраструктурой, предусматривающее расширение умного дома до кластера из нескольких зданий или целого квартала. Такой подход существенно облегчает и ускоряет повсеместное внедрение автоматических систем управления и диспетчеризации, АСУД, без использования которых невозможно представить эффективное управление современным городом. Комплексное решение, разработанное специалистами IEK GROUP, включает электротехническое и коммуникационное оборудование, а также средства автоматизации. Широкий ассортимент использующейся продукции позволяет реализовать под ключ проект АСУД с учетом потребностей конкретного заказчика. Особенностью данного решения является сочетание инновационных технологий с экономической доступностью.Сегодня технологии умного дома на многих новых объектах капитального строительства внедряются в обязательном порядке. Это средства учета коммунальных ресурсов, системы аварийной безопасности и оповещения, управления освещением и лифтовым оборудованием и многое другое.Очевидно, что следующим шагом должна стать интеграция нескольких умных домов в едином цифровом пространстве, подобно тому как когда-то в границах одного здания объединялось управление системами различного назначения. Концепция SMART-квартал стала отражением нашего системного подхода к реализации подобных задач, рассказывают Артем Шарапов и Петр Ивлев, специалисты IEK GROUP.Как отмечают эксперты, препятствием на пути широкой автоматизации зданий являются ограничение совместимости оборудования разных производителей и высокая стоимость подобных решений. Инженеры IEK GROUP взялись решить сразу обе проблемы. Они реализовали схему на базе оборудования для структурированных кабельных систем с интеграцией условного щита управления и таким образом объединили различные системы в единую локальную вычислительную сеть, которая может охватывать не только существующие, но и перспективные сервисы и сферы применения.SMART-квартал позволяет осуществлять мониторинг состояния инженерных коммуникаций зданий, вести учет потребляемых ресурсов, управлять уличным освещением, сортировкой мусора, контролировать безопасность, работу паркингов. При этом анализ и защита больших объемов данных могут быть реализованы с применением модульной архитектуры центров обработки данных, которая не требует больших инвестиций и обеспечивает хорошую автономность и масштабируемость. Объединить все квартальные системы в единое целое позволяет использование тандема из оптоволоконных сетей FTTH и сотовых сетей LTE/5G.Поскольку IEK GROUP располагает полным набором необходимого оборудования для реализации подобных проектов автоматизации, стоимость комплексного решения, программного обеспечения и обучения специалистов служб эксплуатации существенно снижается. Это делает его доступным как для проектов жилой застройки из различных ценовых категорий, административных и офисных зданий, так и для объектов социальной инфраструктуры. Больниц, школ, детских садов, спортивных комплексов, строительство, реконструкция и ремонт которых, как правило, финансируются из федерального или муниципальных бюджетов.По мнению экспертов IEK GROUP, предложенное решение имеет целый ряд преимуществ перед широко обсуждаемой концепцией умного города, поскольку отличается более выраженным социальным уклоном, рассчитано на обеспечение удобства жителей и требует менее значительных инвестиций. При этом поэтапное внедрение SMART-кварталов в муниципальную инфраструктуру в конечном итоге позволит реализовать проект умного города.www.iek.ru