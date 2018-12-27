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Аэропорт Южно-Сахалинска выбрал котлы Viessmann

28.12.2018 13:36 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
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Осенью 2018 года завершен монтаж котельной, которая обеспечит теплом новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта Южно-Сахалинска. В качестве котлоагрегатов для котельной проектировщики выбрали шесть газомазутных низкотемпературных водогрейных котлов Viessmann Vitoplex 200 мощностью 1,95 мегаватт каждый. Такое решение позволит администрации аэропорта выбирать тот вид топлива, который будет доступнее и дешевле. Южно-Сахалинский аэропорт Хомутово самый крупный в регионе. Базирующиеся здесь авиакомпании, включая Аэрофлот, обслуживают воздушные маршруты по Дальнему Востоку и Сибири, осуществляют прямые рейсы в Москву и за рубеж. В числе пунктов назначения крупнейшие мегаполисы Китая, Японии, Кореи, Таиланда и Вьетнама. За последние десять лет пассажирооборот аэропорта увеличился в полтора раза и в 2018 году достиг миллиона человек в год. Построенные еще в СССР здания оказались неспособны обслуживать такое количество пассажиров, поэтому в 2016 году в Хомутово началось строительство нового современного терминала общей площадью более 38 тысяч квадратных метров.

Аэровокзальный комплекс, введение которого в эксплуатацию намечено на конец 2019 года, оснащается по последнему слову техники. В частности, для его обеспечения теплом была построена котельная на базе шести водогрейных низкотемпературных котлов Vitoplex 200. Преимущество этих агрегатов, укомплектованных комбинированными горелками Oilon, заключается в том, что они могут работать и на природном газе, и на мазуте. Это оптимальное решение, если учитывать удаленность и островное базирование объекта, комментирует Роман Служенко, региональный представитель компании Viessmann.

Как отмечает специалист, котлоагрегаты этой серии обладают целым рядом эксплуатационных преимуществ. Многослойные конвективные теплообменные поверхности обеспечивают высокую эксплуатационную надежность и длительный срок безремонтной эксплуатации оборудования, а трехходовая конфигурация с низкой теплонапряжённостью камеры сгорания минимальный объём выделения вредных веществ.

Широкие проходы между трубами и большое водонаполнение котлового блока гарантируют эффективную естественную циркуляцию теплоносителя и теплообмен. Благодаря этому и другим конструктивным преимуществам котел отличается высоким КПД в диапазоне от 90 до 96 процентов при работе как на природном газе, так и на жидком топливе.

Установленные в Хомутово котлы Vitoplex 200 имеют интегрированную пусковую схему Therm-Control, которая заменяет подмешивающий насос или комплект повышения температуры обратной магистрали, а также сокращает время и стоимость монтажа. Для управления агрегатом используется контроллер Vitotronic с интуитивным интерфейсом, реализованным путём текстовой и графической индикации.

Контроллер позволяет реализовывать управление различными способами, включая удаленное управление посредством мобильного приложения VitotrolApp. Стандартная телекоммуникационная шина LON позволяет интегрировать контроллер в систему диспетчеризации объекта.

При проектировании котельной планировалось, что она будет работать на жидком топливе, однако впоследствии это решение было пересмотрено. Тем не менее устройство газовых сетей может занять продолжительное время, а сроки их готовности находятся за пределами компетенции администрации аэропорта.

Поэтому в период монтажа трубопроводов котельная будет работать в резервном режиме, то есть на жидком топливе. По словам главного инженера компании Аэровокзал Южно-Сахалинск Андрея Тумайкина, подача газа на объект ожидается к началу отопительного сезона 2019-2020 годов.

www.viessmann.com
 
 
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Осенью 2018 года завершен монтаж котельной, которая обеспечит теплом новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта Южно-Сахалинска. В качестве...
 
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Заря над Неманам
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