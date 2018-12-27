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«Денег нет». Кто попал в топ брестских промышленных аутсайдеров 2018 года

28.12.2018 18:35 — Новости Экономики | Tut.by  
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Список брестских промышленных аутсайдеров и флагманов 2018 года озвучил на собрании хозактива председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук.


ОАО «Брестмаш», на котором наладили сборку микроавтобусов, мэр Бреста отнес к категории «сложных» предприятий

Список ни для кого не стал неожиданностью. Как отметил мэр: «аутсайдеры те же самые».

Первое место антирейтинга занял Брестский электромеханический завод, который зажат в тисках долговых обязательств.

— Наверное, надо на примере того же Цветотрона переезжать на другие площади с отчуждением балласта непрофильных активов. И решать вопрос по собственности, — сообщил градоначальник.

Следом за БЭМЗом Александр Рогачук назвал Брестский электроламповый завод.

— Утратил наши позиции электроламповый завод. (…) Денег нет, именитые западные партнеры отказываются от сотрудничества, инвестпроект застрял. В перспективе возможны остановка печи и поиск работы для сотен сотрудников. Ситуация по ламповому заводу достаточно сложная. Буквально несколько дней назад здесь было руководство профильного министерства. Руководство — ОАО «Управляющая компания холдинга «Горизонт» — обещает приложить максимум сил, чтобы мы не потеряли ламповый завод, — отметил мэр.

Третье место занял Брестсельмаш:

— Имея огромный потенциал из-за отсутствия успехов предприятие практически работает с колес, еле выплачивает очень невысокую заработную плату. В настоящий момент вместе с управлением экономики, областным исполнительным комитетом мы ищем варианты его дальнейшего движения вперед. О ликвидации данного предприятия речи не идет.

К категории «сложных» предприятий Александр Рогачук отнес ОАО «Брестмаш», которое недавно наладило сборку микроавтобусов из китайских комплектующих.

— Да, за декабрь они соберут 50 микроавтобусов: 35 пассажирских и 15 фургонов. Но это не панацея по комплексному оздоровлению самого предприятия. Мы совсем недавно с губернатором были на данном предприятии. В принципе, вразумительной экономики даже по этому новому производству, как микроавтобусы, мы пока не видим. Но дай Бог, чтобы планы по сборке этих микроавтобусов в районе 2 тысяч в год позволили поднять экономику этого предприятия хотя бы на уровень устойчивой, прибыльной работы, — сообщил председатель горисполкома.

Что касается предприятий-передовиков, то и здесь не было сюрпризов. В числе тех, «кто движет город вперед», мэр назвал ОАО Савушкин продукт, СП Санта Бремор ООО, СП ОАО Брестгазоаппарат, ОАО Брестский мясокомбинат, ГК СТиМ, ОАО Брестский чулочный комбинат, ОАО Брестский ликеро-водочный завод «Белалко», ОАО Брестский электротехнический завод, ОАО Берестейский пекарь.

— С учетом ситуации с российским рублем, 2019 год для экономики нашего города будет даже более напряженным. Поэтому мы должны максимально решать вопросы и с флагманами, и с аутсайдерами, — заключил Александр Рогачук.

 
Теги: Брест
 
 
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