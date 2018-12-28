Итоги финансового года в Беларуси и прогноз на 2019 год

Характеризуя уходящий 2018 год, можно говорить о том, что финансы в Беларуси стабильны.

В течение года стоимость валютной корзины Национального банка минимально снизилась (-1,15%). Доллар США подорожал за год примерно на 9,5%, евро тоже стал дороже – на 5,00%. Российский рубль напротив снизился в цене на 9,30%. Изменения соответствуют динамике колебания этих валют на внебиржевом рынке Форекс и в большей степени вызваны внешними факторами.

Стабильность на внутреннем валютном рынке была обеспечена взвешенной политикой Национального банка, который заканчивает финансовый год с процентной ставкой 10,00% и изменением широкой денежной массы примерно на 9-10%. Золотовалютные резервы Беларуси составляют 7,440 млрд долларов США, инфляция по итогам года ожидается не выше 5,5%.

В наступающем 2019 году основные вызовы для финансовой системы Беларуси будут формироваться с внешней стороны, в первую очередь от основного экономического партнера – Российской Федерации. С 1 января в России повышается ставка НДС до 20%, что уже привело к повышению цен. Это может привести к повышению экспортных поступлений, но автоматически приведет и к подорожанию импорта из России.

Но есть другой фактор, в виде начала в России так называемого налогового маневра. Суть этой технологии в замене внутри российской фискальной системы налога на экспорт нефти налогом на добычу природных ископаемых. К 2024 году это приведет к тому, что производители сырья (сырой нефти) будут платить прямой налог в российский бюджет, а производители топлива (бензин, дизель и пр.) получат дотацию для поддержания низких цен на внутреннем рынке. В Беларуси это приведет к потере экспортных поступлений и повышению цен на сырье для белорусских нефтеперерабатывающих заводов. Уже в 2019 году белорусский бюджет может недосчитаться каких-то поступлений, что не поддержит финансовую систему. Как внутренний рынок абсорбирует эту проблему, станет понятно во второй половине года.

Остальные внешние факторы будут носить локальный характер и не должны привести к существенным колебаниям на белорусском валютном рынке. Можно ожидать минимальный рост обменного курса к доллару США и евро, а также продолжение снижения курса российского рубля.

Михаил Грачёв, финансовый консультант ООО «Форекс Оптимум».