В Беларуси изменены тарифы на электроэнергию



Новые тарифы на электрическую энергию утверждены постановлением Совета Министров от 27 декабря 2018 года № 947, сообщает пресс-служба правительства.

В частности, одноставочный тариф электрической энергии в жилых домах (квартирах), оборудованных в установленном порядке электрическими плитами, составит 0,1218 белорусских рублей за 1 кВт/ч.

Дифференцированный тариф по временным периодам:

минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00) — 0,0853 рубля за 1 кВт/ч,

максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00) — 0,2436 рубля за 1 кВт/ч.

Тариф на электрическую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения с присоединенной (суммарной) мощностью оборудования более 5 кВт в период минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) составит 0,1003 рубля за 1 кВт/ч, а в остальное время суток — 0,1863 рубля за 1 кВт/ч.

Тариф на электрическую энергию при условии ее использования в том числе для нужд отопления и горячего водоснабжения в квартирах многоквартирных жилых домов, не оборудованных в установленном порядке системами централизованного тепло- и газоснабжения и оборудованных в установленном порядке электрическими плитами, при отсутствии отдельного (дополнительного) прибора индивидуального учета расхода электрической энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения составит 0,0687 рубля за 1 кВт/ч.

Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 декабря 2018 года.