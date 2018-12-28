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Позитив есть по нескольким ключевым налогам. Юристы о влиянии на бизнес нового Налогового кодекса

29.12.2018 09:24 — Новости Экономики | Tut.by  
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Новая редакция Налогового кодекса вступает в силу с нового года. TUT.BY уже анализировал общую часть кодекса. Сегодня юристы адвокатского бюро REVERA Екатерина Попова и Виктор Статкевич обращают внимание на некоторые ключевые для бизнеса изменения налогового законодательства, содержащиеся в особенной части нового Налогового кодекса.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Налог на недвижимость станет меньше

Налоговый кодекс предусматривает снижение повышающих коэффициентов по налогу на недвижимость раз в год. С 2020 года советы депутатов будут вправе увеличить или уменьшить ставки налога на недвижимость не более чем в 2 раза (в 2019 году — не более чем в 2,5 раза).

Также предусмотрена пониженная ставка по налогу в отношении недвижимости, возведенной организацией после 1 января 2019 года — 0,2% в течение второго года эксплуатации; 0,4% — в течение третьего года; 0,6% — в течение четвертого и 0,8% в течение пятого года эксплуатации (вместо базовой ставки в 1% от оценочной стоимость недвижимого имущества).

Затраты, которые влияют на налог на прибыль, становятся лимитированными

В НК-2019 увеличилось количество видов нормируемых затрат, то есть затрат, которые можно учесть при налогообложении только в пределах установленных законодательством предельных размеров.

С 2019 года к ним в том числе относятся, например:

— расходы на управленческие услуги, оказываемые индивидуальными предпринимателями, а также организациями, применяющими особые режимы налогообложения (например, «упрощенку»)

— затраты на использование горюче-смазочных материалов, используемых при эксплуатации механических транспортных средств,

— прочие затраты в пределах 1% от суммы выручки (к таким затратам относятся вознаграждение по итогам работы за год, единовременные выплаты на оздоровление, вознаграждения членам совета директоров, компенсацию за использование личных транспортных средств, представительские расходы, и пр.). Многие из таких затрат в 2018 году вообще не могли учитываться при налогообложении прибыли.

Такие ограничения по учету затрат при налогообложении не запрещают организациям осуществлять эти расходы в любых размерах, эти ограничения касаются размера таких расходов, который влияет на налог на прибыль. Поэтому можно ожидать, что эти налоговые ограничения все же заставят организации пересмотреть свои операции и их стоимостные характеристики.

Приобретать недвижимость и оборудование организациям станет выгодней

С 2019 года организациям с общей системой налогообложения будет выгодней приобретать или строить недвижимость и оборудование, так как размер инвестиционного вычета увеличивается.

Напомним, что под размером инвестиционного вычета понимается часть стоимости объекта основных средств, единовременно включаемая в состав затрат, уменьшающих облагаемую налогом прибыль, в первом месяце начисления амортизации по такому объекту основных средств.

По недвижимости сумма инвестиционного вычета увеличена с 10% до 15%, по машинам и оборудованию с 20% до 30%.

Длительная дебиторская задолженность уменьшит налог на прибыль

Это изменение можно отнести к положительным — организации смогут учесть проблемную задолженность и за ее счет уменьшить налог на прибыль к уплате.

С 2019 года в состав внереализационных расходов (такие расходы уменьшают базу по налогу на прибыль) можно будет включать резервы по сомнительным долгам, созданные по результатам проведенной инвентаризации дебиторской задолженности, в размере не более 5% от выручки организации. Сомнительной задолженностью может быть признана любая задолженность, не погашенная в установленный в договоре срок и не обеспеченная гарантиями.

Резервы рассчитывают следующим образом:

— по сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше 90 календарных дней — в сумму создаваемого резерва включается полная сумма выявленной на основании инвентаризации задолженности;

— по сомнительной задолженности со сроком возникновения от 45 до 90 календарных дней (включительно) — в сумму резерва включается 50 процентов от суммы, выявленной на основании инвентаризации задолженности;

— по сомнительной задолженности со сроком возникновения до 45 календарных дней — не увеличивает сумму создаваемого резерва.

Введены пониженные ставки по налогу на прибыль по дивидендам для бизнеса

Ставка налога на прибыль по дивидендам в случае, если в течение 3-х предшествующих календарных лет прибыль не распределялась между участниками (акционерами) организации, а направлялась на развитие организации, устанавливается в размере 6%.

Ставка налога на прибыль по дивидендам в случае, если в течение 5-ти предшествующих календарных лет прибыль не распределялась между участниками (акционерами) организации, а направлялась на развитие организации, устанавливается в размере 0%.

Правда, НК не говорит о том, как именно подтверждать направление «прибыли на развитие» и будет ли работать льгота, если в предыдущих годах прибыль не распределялась, потому что ее просто не было, предупреждают юристы.

Платить налог на доходы иностранных организаций и сдавать декларации нужно будет реже

С 2019 года необходимо реже отчитываться в налоговые органы по налогу на доходы иностранных организаций, не состоящих на учете в налоговых органах Республики Беларусь. Напомним, что до 1 января 2019 года налоговые декларации по налогу на доходы необходимо было представлять ежемесячно, с 1 января 2019 года это нужно делать один раз в квартал.

Соответственно, и уплачивать налог на доходы в бюджет Беларуси можно будет не ежемесячно, а ежеквартально. Это означает, что у иностранных организаций, получающих доходы от источников в Беларуси, будет больше времени для представления справки о налоговом резидентстве. Такая справка, как правило, позволяет применить пониженную ставку налога на доходы или не платить такой налог в бюджет на основании международных соглашений об избежании двойного налогообложения.

 
 
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Сегодня юристы адвокатского бюро REVERA Екатерина Попова и Виктор Статкевич обращают внимание на некоторые ключевые для бизнеса изменения налогового...
 
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