«Чуду помогла русская бабушка с реальными деньгами». История продажи и покупки квартиры под Новый год

Подобных историй, когда люди стремились купить квартиру до боя курантов, в практике риэлтеров и агентов много. Вот такую одну интересную историю нам рассказала агент по операциям с недвижимостью агентства недвижимости «Квадратный метр» Марина Гордейчик.

Но, пожалуй, самая заветная мечта большинства людей — иметь собственную квартиру. И если кому-то удается завершить начатое дело и сделать такой долгожданный и дорогой подарок себе или своим родственникам до наступления Нового года, этот любимый праздник превращается в настоящее чудо.

— В феврале 2017 года ко мне обратилась семья с просьбой помочь продать квартиру. Муж и жена были в разводе, и по решению суда жилое помещение реализовывалось долями.

14 сентября выставили квартиру на продажу, и продавец (женщина) уехала на полтора месяца в Германию. К этому времени у каждого собственника уже была своя новая семья.

Квартира находилась в жилом комплексе «Рахманинов» на берегу Цнянского водохранилища. Панорамные впечатляющие виды из окон, оригинальный ремонт. Стены и потолок на кухне выполнены в алых тонах, на полу уложена черно-белая плитка с золотыми вставками, обои украшены стразами и жемчужинами, детская комната от пола до потолка выклеена обоями в розовых тонах, прихожая — в пестро-зеленом цвете, жилая комната — с позолотой. Словом, все выглядело дорого и придавало квартире неповторимость и своеобразный блеск.

Квартира была выставлена на рынок за 80 тысяч долларов США. На осмотр приходило много людей, которых впечатлял ремонт. Однако покупать квартиру никто не спешил.

Передо мной была поставлена задача продать квартиру до конца года. Такое пожелание высказали стороны сделки. Сделать это было не просто.

Собственнице надо было подыскать встречный вариант. Рассматривали предложения и в Минске, и в Одессе, и в Германии. Женщина никак не могла окончательно определиться с выбором. В одно время казалось, что вот он, тот самый вариант, который устроил собственницу, найден. Заключили предварительный договор. Но, как говорится, и тут не срослось.

Время поджимало. Страсти накалялись. И вот, наконец, женщина согласилась на встречный вариант в Минске. Отдали задаток. Ждем. Образовалась длинная цепочка. Сделка назначена на 30 декабря. А квартира собственницы еще не продана. Нам обещают, что вот-вот примем решение… И все никак…

О, чудо… агент покупателя, у которого моя клиентка намерена купить квартиру, звонит и говорит, что у нее есть покупатель на нашу квартиру. До 30 декабря остается всего одна неделя. Нервы у всех на пределе…

Потенциальным покупателем на нашу квартиру оказалась бабушка лет 70. Всю жизнь она проработала в колхозе в России и копила деньги на квартиру своей мечты. Но потом переехала в Беларусь, и на момент совершения сделки жила в деревне в Минской области. Пришла, посмотрела нашу квартиру и, завороженная, никак не могла из нее выйти.

— Дорого, ох, дорого... Но как же красиво, — говорит, вздыхая, бабушка. — А какой вид из окна! И церковь рядом на горке...

Ушли из квартиры, а через час звонит агент бабушки и говорит, что она готова совершить сделку.

Дело пошло. 30 декабря в 16 часов все собрались в нашем агентстве недвижимости, чтобы подписать соглашения и решить другие вопросы. Цепочка была из 5 квартир. Неразбериха жуткая. Все кричат, никто друг друга не слышит. Пока решали, спорили, до агентства по государственной регистрации добрались только к 18 часам. Рабочий день у регистраторов заканчивался в 19 часов. Просим задержаться на работе…

Одна семья все же успела заехать в новую квартиру 31 декабря и встретила в ней Новый год. Остальные переехали к Рождеству. 7 января мы передали квартиру нашему покупателю.

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