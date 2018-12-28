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На заседании районного исполнительного комитета говорили о ходе реализации Декрета №3

29.12.2018 — Новости Экономики | Савецкая вёска  
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На минувшей неделе состоялось заседание Дрибинского районного исполнительного комитета под руководством Дмитрия Готовчика, председателя райисполкома.
Одним из главных на заседании был рассмотрен вопрос «О ходе реализации в Дрибинском районе в 2018 году Декрета Президента Республики Беларусь №3 «О содействии занятости населения». Наталия Дубиковская, начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома, информировала, что в направлении реализации документа в районе принимаются всевозможные меры по вовлечению в экономику трудоспособных неработающих граждан и стимулированию их самозанятости. Ведется целенаправленная работа по созданию условий для занятости населения, в том числе по стимулированию предпринимательской инициативы граждан. Так, для организации предпринимательской деятельности трем безработным была выделена субсидия на общую сумму 9187 рублей. На профессиональное обучение в этом году было направлено 17 безработных граждан.
В целом же за 11 месяцев текущего года в регионе обеспечено выполнение всех прогнозных показателей по занятости. Уровень зарегистрированной безработицы на 1 декабря 2018 года составил 0,3 процента к численности экономически активного населения при прогнозе 0,9 процента. За 9 месяцев текущего года на вновь созданные рабочие места за счет создания новых производств и предприятий трудоустроено 26 человек (104 процента к заданию).
Наталия Федоровна проинформировала членов исполкома о работе Постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения. За время действия комиссии проведено 10 заседаний, на которые пришел 41 человек. Из них трудоустроены 8. Двое направлены на обучение от управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома, после обучения один из них был трудоустроен. Тринадцать человек отказались от трудоустройства. Самостоятельно нашли работу 17.
Хотя при этом ситуация на рынке труда характеризуется значительным превышением заявленных нанимателями вакансий над количеством состоящих на учете службы занятости безработных: по состоянию на 1 декабря текущего года имеется 124 вакансии, состоит же на учете 14 безработных. Все дело в том, что имеющиеся вакансии требуют высшего и среднего специального образования. А у обратившихся в центр занятости зачастую подходящего образования нет.
Подводя черту заседания исполкома, руководитель района отметил, что нужно проводить с сегодняшними школьниками профориентационную работу, также рекомендовал службе занятости, управлению по сельскому хозяйству и продовольствию, сельисполкомам детальнее работать с неработающими гражданами касательно ведения личного подсобного хозяйства, крестьянско-фермерского хозяйства, отметив, что в Дрибинском районе в этом направлении есть с кого брать пример.
Татьяна БРИЧИКОВА
 
 
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На минувшей неделе состоялось заседание Дрибинского районного исполнительного комитета под руководством Дмитрия Готовчика, председателя райисполкома. Одним...
 
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