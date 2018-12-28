Трем белорусским молочникам причинен ущерб более 2,7 млн рублей. Прокуратура возбудилась

Прокуратура Минской области возбудила три уголовных дела по материалам проверки о просроченной внешней дебиторской задолженности трех предприятий молочной промышленности, сообщила пресс-служба.

Дела возбуждены по фактам мошенничества в особо крупном размере (ч.4 ст. 209 Уголовного кодекса).

Установлено, что гендиректор одного из российских ООО, изначально намереваясь обманным путем завладеть имуществом трех предприятий молочной промышленности Минской области, в марте и мае 2017 года подписал с ними допсоглашения к ранее заключенным договорам поставки с отсрочкой платежа. После получения молочной продукции белорусских предприятий директор не оплатил ее, а грузом распорядился по своему усмотрению.

В результате мошеннической схемы подозреваемого трем молочным предприятиям причинен ущерб в сумме более 2,7 млн рублей.

Для организации предварительного расследования уголовные дела направлены в управление Следственного комитета по Минской области.

Прокуратура отмечает, что после возбуждения уголовных дел подозреваемый частично возместил ущерб одному из трех предприятий в сумме более 300 тыс. рублей.

Напомним, недавно дела о мошеннических поставках анонсировал генпрокурор Александр Конюк.

— В одном случае на 500 тысяч долларов пошло продукции, когда система компаний этих уже банкротилась в России. Я этого не понимаю, не понимаю логики и мотивов действий таких вот руководителей, — сказал Конюк.

Отмечалось также, что сегодня более 40% от общей суммы просроченных обязательств по экспортным поставкам (около 200 млн долларов) приходится на российские организации. Одна из причин такой ситуации — плохая организация проверки финансового положения российских компаний, с которыми работают белорусские экспортеры, а также мошеннические схемы. С 2015 года возбуждено 85 уголовных дел, связанных с просроченной дебиторской задолженностью с криминальной историей. 26 из них возбуждено в отношении иностранных граждан.