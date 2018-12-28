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«Я пошутил, что мы надоели друг другу». В Москве началась встреча Лукашенко и Путина

29.12.2018 13:17 — Новости Экономики | Tut.by  
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Владимир Путин предложил белорусскому коллеге Александру Лукашенко обсудить перспективы деятельности рабочей группы по дальнейшему развитию связей России и Беларуси.

«Как мы и договаривались, мы создаем рабочую группу по дальнейшему развитию наших связей в сфере экономики и по другим направлениям. По вашему предложению поработаем в направлении развития наших планов в строительстве Союзного государства», — сказал Путин во время начала встречи в Кремле.

Как сообщает ТАСС, российский лидер предложил обсудить, что уже успели сделать стороны в этом вопросе.

«Предлагаю сегодня как раз поговорить на эту тему, что с нашей стороны сделано. Вы сказали, что дадите соответствующее поручение правительству, чтобы и коллеги с белорусской стороны поработали», — напомнил Путин белорусскому президенту.

Путин также предложил «сверить часы по поводу того, как продолжается эта работа по тем направлениям, по которым мы с вами договорились активизировать работу на прошлой встрече».

В свою очередь Александр Лукашенко поблагодарил российского лидера за приглашение в канун Нового года.

«Я пошутил, что мы надоели друг другу. Но, наверное, никогда друг другу надоесть не сможем, потому что есть вопросы, которые надо обсуждать, серьезно поговорить о дальнейшем нашем сосуществовании в этом тяжелом бренном мире, никуда от этого не деться, потому что проблемы надо решать», — цитирует Лукашенко РИА «Новости».

Лукашенко добавил, что белорусская сторона работала над согласованием рабочей группы, над вопросами, которые стороны должны рассмотреть для преодоления препятствий, «стоящих на пути нашей интеграции».

«Мы такую группу сформировали, таким же образом, как и вы, по составу и руководству. Думаю, что после рождественских праздников мы готовы, как и россияне, работать, тем более, что все вопросы прописаны в Союзном договоре, мы их перечисляли в прошлый раз. И хорошо, что мы наконец подошли к решению этих вопросов», — заявил Александр Лукашенко.

 
 
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Лукашенко добавил, что белорусская сторона работала над согласованием рабочей группы, над вопросами, которые стороны должны рассмотреть для преодоления...
 
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