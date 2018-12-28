2018-й год был богат на политические события: тут и острый конфликт между Россией и Украиной в Керченском проливе, и затянувшийся Brexit, протесты «желтых жилетов» во Франции и предновогоднее обострение между Минском и Москвой. Политический обозреватель Александра Богуславская в новом выпуске « Простой политики » подводит итоги уходящего года.



В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Простая политика» о главных событиях года: спор Лукашенко и Путина, конфликт в Керчи и Brexit Политические итоги 2018-го - в новом выпуске «Простой политики»