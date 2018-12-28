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«Простая политика» о главных событиях года: спор Лукашенко и Путина, конфликт в Керчи и Brexit

29.12.2018 14:10 — Новости Экономики | Tut.by  
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2018-й год был богат на политические события: тут и острый конфликт между Россией и Украиной в Керченском проливе, и затянувшийся Brexit, протесты «желтых жилетов» во Франции и предновогоднее обострение между Минском и Москвой. Политический обозреватель Александра Богуславская в новом выпуске «Простой политики» подводит итоги уходящего года.

 
 
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Политические итоги 2018-го - в новом выпуске «Простой политики»
 
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