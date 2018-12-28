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Песков: речи об объединении России и Беларуси в одно государство не идет
29.12.2018 14:07 — Новости Экономики | Tut.by
В Кремле заверили, что речи об объединении России и Беларуси в одно государство не идет. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Конечно, речь не идет о каком-то присоединении», — отметил он. По словам Пескова, речь идет о «движении навстречу друг другу».
Представитель Кремля отметил также, что на встрече президентов двух стран — Владимира Путина и Александра Лукашенко — обсуждаются среди прочих вопросы, связанные с потерями Минска от налогового маневра РФ. Он заверил, что эта тематика и проблематика дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства — параллельные вопросы, они «не завязаны» друг на друга.
По словам Пескова, Москва будет считать успешным такой результат переговоров двух лидеров, который позволит совершить «еще один шаг в сторону развития наших союзнических отношений». «Это путь длинный, здесь вряд ли стоит ожидать каких-то прорывных решений, потому что это достаточно сложная субстанция, — подчеркнул он. — Кроме того, есть вопросы, которые менее масштабны, но не менее важны для каждой из сторон».
Песков уточнил, что по итогам
Развитие интеграции
Представитель Кремля добавил, что развитие интеграции в рамках Союзного государства России и Беларуси не противоречит интересам других стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
«Это не может вызывать каких-то озабоченностей, потому что это в интересах всех абсолютно», — ответил он на вопрос, вызывает ли развитие интеграции между странами обеспокоенность у других государств ЕАЭС.
Песков отметил, что на постсоветском пространстве проходят «разноскоростные интеграционные процессы»: есть СНГ, есть углубленная интеграция на уровне ЕАЭС, и отдельно идет интеграция по линии Союзного государства России и Беларуси.
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По словам Пескова, речь идет о «движении навстречу друг другу».
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