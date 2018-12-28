ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Госдолг Беларуси вырос за 2018 год на $1,7 млрд

29.12.2018 17:23 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Государственный долг Республики Беларусь на 1 декабря 2018 года составил 45,6 млрд рублей и увеличился по сравнению с началом 2018 года на 3,4 млрд рублей, или на 8,1%. Об этом сообщает Министерство финансов. 

Внешний государственный долг по состоянию на 1 декабря 2018 года составил 16,8 млрд долларов, увеличившись с начала года на 70,3 млн долларов (с учетом курсовых разниц), или на 0,4%.

В январе-ноябре 2018 года привлечены внешние государственные займы на сумму 2 112,4 млн долларов США:

- 797,5 млн долларов США – Правительства и банков Российской Федерации;

- 600,0 млн долларов США – еврооблигации;

- 361,3 млн долларов США – банков КНР;

- 200,0 млн долларов США – ЕФСР;

- 138,5 млн долларов США – МБРР;

- 15,1 млн долларов США – ЕБРР и СИБ.

Погашение внешнего государственного долга с начала 2018 года составило 1 883,1 млн долларов США:

- 800,0 млн долларов США – еврооблигации;

- 374,9 млн долларов США – банки КНР;

- 374,3 млн долларов США – Правительство Российской Федерации;

- 264,8 млн долларов США – ЕФСР;

- 65,4 млн долларов США – МБРР;

- 2,7 млн долларов США – Товарно-кредитная корпорация США;

- 1,0 млн долларов США – ЕБРР и СИБ.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 декабря 2018 года составил 9,7 млрд рублей, увеличившись с начала года на 489,5 млн рублей (с учетом курсовых разниц), или на 5,3%.

За январь-ноябрь 2018 года размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 338,3 млн долларов. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 309,8 млн долларов США и 26,1 млн рублей.

Напомним, что до 2025 года Беларусь должна погасить по госдолгу сумму, превышающую 23 млрд долларов. министр финансов Максим Ермолович в ноябре рассказал о намерении белорусских властей снизить размер госдолга.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Государственный долг Республики Беларусь на 1 декабря 2018 года составил 45,6 млрд рублей и увеличился по сравнению с началом 2018 года на 3,4 млрд рублей, или на 8,1%. Об...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Верхнедвинское предприятие победило в Национальном конкурсе «Предприниматель года»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новы дзень (Жлобин)
29.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика