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Госдолг Беларуси вырос за 2018 год на $1,7 млрд
29.12.2018 17:23 — Новости Экономики | БДГ
Государственный долг Республики Беларусь на 1 декабря 2018 года составил 45,6 млрд рублей и увеличился по сравнению с началом 2018 года на 3,4 млрд рублей, или на 8,1%. Об этом сообщает Министерство финансов.
Внешний государственный долг по состоянию на 1 декабря 2018 года составил 16,8 млрд долларов, увеличившись с начала года на 70,3 млн долларов (с учетом курсовых разниц), или на 0,4%.
В январе-ноябре 2018 года привлечены внешние государственные займы на сумму 2 112,4 млн долларов США:
- 797,5 млн долларов США – Правительства и банков Российской Федерации;
- 600,0 млн долларов США – еврооблигации;
- 361,3 млн долларов США – банков КНР;
- 200,0 млн долларов США – ЕФСР;
- 138,5 млн долларов США – МБРР;
- 15,1 млн долларов США – ЕБРР и СИБ.
Погашение внешнего государственного долга с начала 2018 года составило 1 883,1 млн долларов США:
- 800,0 млн долларов США – еврооблигации;
- 374,9 млн долларов США – банки КНР;
- 374,3 млн долларов США – Правительство Российской Федерации;
- 264,8 млн долларов США – ЕФСР;
- 65,4 млн долларов США – МБРР;
- 2,7 млн долларов США – Товарно-кредитная корпорация США;
- 1,0 млн долларов США – ЕБРР и СИБ.
Внутренний государственный долг по состоянию на 1 декабря 2018 года составил 9,7 млрд рублей, увеличившись с начала года на 489,5 млн рублей (с учетом курсовых разниц), или на 5,3%.
За январь-ноябрь 2018 года размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 338,3 млн долларов. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 309,8 млн долларов США и 26,1 млн рублей.
Напомним, что до 2025 года Беларусь
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Государственный долг Республики Беларусь на 1 декабря 2018 года составил 45,6 млрд рублей и увеличился по сравнению с началом 2018 года на 3,4 млрд рублей, или на 8,1%. Об...
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