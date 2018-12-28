Госдолг Беларуси вырос за 2018 год на $1,7 млрд

Государственный долг Республики Беларусь на 1 декабря 2018 года составил 45,6 млрд рублей и увеличился по сравнению с началом 2018 года на 3,4 млрд рублей, или на 8,1%. Об этом сообщает Министерство финансов.

Внешний государственный долг по состоянию на 1 декабря 2018 года составил 16,8 млрд долларов, увеличившись с начала года на 70,3 млн долларов (с учетом курсовых разниц), или на 0,4%.

В январе-ноябре 2018 года привлечены внешние государственные займы на сумму 2 112,4 млн долларов США:

- 797,5 млн долларов США – Правительства и банков Российской Федерации;

- 600,0 млн долларов США – еврооблигации;

- 361,3 млн долларов США – банков КНР;

- 200,0 млн долларов США – ЕФСР;

- 138,5 млн долларов США – МБРР;

- 15,1 млн долларов США – ЕБРР и СИБ.

Погашение внешнего государственного долга с начала 2018 года составило 1 883,1 млн долларов США:

- 800,0 млн долларов США – еврооблигации;

- 374,9 млн долларов США – банки КНР;

- 374,3 млн долларов США – Правительство Российской Федерации;

- 264,8 млн долларов США – ЕФСР;

- 65,4 млн долларов США – МБРР;

- 2,7 млн долларов США – Товарно-кредитная корпорация США;

- 1,0 млн долларов США – ЕБРР и СИБ.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 декабря 2018 года составил 9,7 млрд рублей, увеличившись с начала года на 489,5 млн рублей (с учетом курсовых разниц), или на 5,3%.

За январь-ноябрь 2018 года размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 338,3 млн долларов. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 309,8 млн долларов США и 26,1 млн рублей.