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Макей призвал не делать трагедии из проблем в отношениях с Россией

29.12.2018 23:22 — Новости Экономики | Tut.by  
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Глава МИД Беларуси констатирует периодически возникающие из-за «поверхностной бухгалтерии» трения в отношениях с Россией, но убежден, что Минск и Москва в состоянии преодолеть возникающие проблемы в отношениях путем диалога. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью японской телерадиокомпании NHK. Отметим, что интервью состоялось 19 декабря, однако на сайте внешнеполитического ведомства было опубликовано спустя 10 дней.


Фото: пресс-служба МИД Беларуси

«К нашему великому сожалению, иногда в наших отношениях появляются моменты, связанные, я бы сказал, с поверхностной искусственной бухгалтерией, когда подсчитывается, кто и сколько положил на чашу весов в той или иной сфере сотрудничества и кто кому должен. Мы исходим из того, что мы — братские дружественные государства и, работая в рамках и Союзного государства, и Евразийского экономического союза, должны стремиться к созданию в ЕАЭС Единого экономического пространства, которое позволило бы обеспечить свободное передвижение товаров, услуг, капитала и рабочей силы», — отметил Макей.

При этом глава МИД призвал, «не делать из этого трагедию», поскольку все эти вопросы возникали и раньше, но решались путем диалога.

Он также отметил, что экономики Беларуси и России тесно переплетены, поэтому странам нужно идти дальше по пути создания единой промышленной, единой сельскохозяйственной политики.

«Говоря о том, что мы действительно являемся тесными союзниками с Россией, я тем не менее хотел бы подчеркнуть, что Беларусь, как любое независимое государство, стремится проводить и проводит внешнюю политику, торгово-экономическую политику исходя из абсолютно собственных национальных интересов. Мы исходим в нашей политике из того, что необходимо нашей стране, что важно для нашего народа. Понятно, что мы тесно взаимосвязаны, но тем не менее Беларусь, как независимое, суверенное государство, всегда стремилось проводить и будет проводить абсолютно независимую внешнюю политику, которая направлена на благо народа», — подчеркнул Макей.

«Если возникнет угроза, мы должны быть готовы дать отпор агрессору»

Во время интервью журналист спросил у главы МИД, не представляет ли Россия угрозу для Беларуси.

«Сегодня мы не считаем, что кто-либо из военно-политических игроков представляет прямую угрозу для нашей безопасности. Сейчас сложно себе представить, что кто-то бы решился напасть на Беларусь, как это было в прошлом веке, когда мы потеряли во Второй мировой войне одну треть своего населения. Но мы не можем равнодушно проходить мимо фактов, которые лежат на поверхности», — сказал глава МИД.

Он привел в пример расширение блока НАТО на Восток непосредственно у границ Беларуси, взаимные претензии и геополитическое противостояние между Востоком и Западом, между Россией и США, приостановление участия США в Договоре о ликвидации ракет средней и малой дальности, тлеющие и новые конфликты, рост обвинительной риторики в адрес друг друга, очередном витке «гонки вооружений».

«Мы видим, что в Польше, странах Балтии, других странах раздаются какие-то новые заявления о том, чтобы дополнительно разместить американский военный контингент, некоторые страны даже готовы заплатить за это», — отметил Макей.

Он подчеркнул, что Беларусь исходит из разумной целесообразности — обеспечение надлежащей обороноспособности государства, надлежащего уровня подготовки вооруженных сил.

«В случае, если возникнет какая-то прямая угроза для безопасности нашей страны, мы должны быть готовы дать отпор агрессору, как это принято говорить», — добавил Владимир Макей.

 
Теги: Минск
 
 
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