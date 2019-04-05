Налога на «недострой» больше не будет. Новый налоговый кодекс устранит законодательный пробел





Напомним, что в последние годы налоговая стала считать недостроенные дома (по официальным документам «здания неустановленного назначения») нежилыми постройками. В итоге все, кто полагал, чтоодин раз в 5 лет имеет право реализовывать квартиру, дачу или коттедж (пусть и законсервированный) без уплаты налога, стали получать письма с требованием уплатить подоходный налог.

За пару лет в эту «ловушку» попали несколько сотен человек из разных областей страны. Кто-то согласился и выплатил начисленные суммы, другие решили отстаивать свою правоту на льготу в суде. Так, семье из Витебска насчитали 30 тысяч рублей налога за продажу практически готового коттеджа в центре города. При этом ни один аргумент, доказывающий, что «незавершенка» — жилой дом, с продажи которого не нужно уплачивать налог, суд во внимание не принял.

В 2019 году подобных проблем быть не должно. Как подтвердили в пресс-центре Главного управления развития налоговых органов Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь, соответствующая поправка есть в новом Налоговом кодексе:

«В законопроекте о внесении изменений в Налоговый кодекс Республики Беларусь, принятом Палатой представителей Национального собрания Республики Беларусь и одобренном Советом Республики Национального собрания Республики Беларусь, в статье «Доходы, освобождаемые от подоходного налога с физических лиц» предусмотрены положения об освобождении от налогообложения доходов от возмездного отчуждения незавершенного строительством капитального строения (здания, сооружения) независимо от назначения такого строения, но при этом расположенного на земельном участке, предоставленном для строительства и обслуживания жилого дома, садоводства, дачного строительства.

Кроме того, в целях исключения дискриминации прав граждан при налогообложении одних и тех же доходов только в зависимости от даты их получения указанным законопроектом предусматривается распространение льготы по освобождению доходов граждан, получаемых от возмездного отчуждения незавершенных строительством капитальных строений, также и на отношения, возникшие до 1 января 2019 года».

Отметим, что последний абзац этой поправки означает, что изменения коснутся и тех, кто совершил сделки с указанным видом имущества до вступления в силу новых правил: с них должны быть сняты обязательства об уплате налога с доходов от продажи «незавершенки».

Новый налоговый кодекс вступает в силу 1 января 2019 года.

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